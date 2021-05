Divertissement

Internautes dégoûtés par de la bouillie Top Chef livrée par Uber Eats



Des internautes dégoûtés par de la bouillie Top Chef livrée par Uber Eats

Ils rêvaient de déguster des plats cuisinés par des stars de l'émission, mais ont reçu de la pâtée informe et peu digne de Top Chef. Le tout, livré à l'envers et à domicile par Uber Eats. A table, le bad buzz culinaire est servi!

C’est l’une des épreuves phares de l’émission Top Chef sur M6: la boîte noire. Le pitch? Tenter de refaire un plat à l'identique après l'avoir goûté dans le noir. Depuis fin avril, histoire de nourrir autant les panses que le marketing, la production de l’émission et Uber Eats France ont croisé leurs fourchettes pour permettre aux fans de tutoyer de la bouffe de star du bout des lèvres, sans bouger leurs fesses du canapé.

Avis à tous les ayatollahs de la gastronomie : la Boite Noire revient ce soir dans #TopChef, et chez vous avec #LaBoiteNoireUberEats, à retrouver directement dans notre application à Paris. Plus d'infos sur https://t.co/GDL2NVyJzn pic.twitter.com/7qK2N4etU2 — Uber Eats France (@ubereats_fr) April 14, 2021

Une opération à laquelle 14 anciens chefs de l'émission participent depuis leur propre restaurant. Même David Gallienne est de la partie. Classe?

Sur le papier, oui. Pour environ 20 balles par personne (sans les frais de livraison), les gastronomes cathodiques et fainéants avaient tout pour se lécher les babines en se bandant les yeux tout comme leurs héros. Avant de deviner les ingrédients et de les partager sur les réseaux. Sauf que... à en croire les photos des chefs-d'œuvre livrés par Uber Eats puis postés sur Twitter, les internautes ont semble-t-il régurgité leur immense déception avant même de goûter au paradis:

Le fameux ragoût de l'hôpital? Je comprends pourquoi faut faire ça “à l’aveugle”.... désolée mais 18 euros pour ça... encore si le goût y était mais ce n’est malheureusement pas le cas... @ubereats_fr #LaBoiteNoireUberEats pic.twitter.com/vUcUUngUzU — Julie Trn (@teronjulie) April 21, 2021

Ambiance toilettes de festival Pas mal, on a eu ça à Paris (je précise que sur la photo le plat n’a pas été touché) pic.twitter.com/1jiVotyanO — VWJ (@vanwal_j) April 28, 2021

On sait toujours pas si ça se boit… On s’est dit qu’on allait tester la boîte noire de chez @ubereats_fr parce qu’on est des gros ienclis, 18 balles quand même hein on s’attend à pas avoir faim. Ne faites pas ça mdr. pic.twitter.com/VWt0GOfM2F — Queen Amann (@Bulbeuse) May 12, 2021

Du graviers à la mode des Pouilles! @ubereats_fr #LaBoiteNoireUberEats 20€ pour des PÂTES ET DE LA ROQUETTE WESH j’ai envie de hurler pic.twitter.com/AvZphR74Eg — stelluxontheflux (@stella_lpb) April 21, 2021

Je vous mets la salade à part ou DEDANS LE PLAT PARCE QU’ON S’EN FOUT? @ubereats_fr surprise à 18€, sans entrée ni dessert, pour se retrouver avec une bouillie dans une boite noire. Plus de 40€ à deux quand on rajoute les frais de port et de service, ça passe mal... pic.twitter.com/mUECuDv8zK — Clay (@Clay_onthemoon) April 28, 2021

On ne sait toujours pas très bien si ce ragoûtant bad buzz nuit plus volontiers à l'image de l'émission ou à celle l'entreprise noire et verte, mais ce que l'on suppose en découvrant les «plats», c'est que tout ça a sans doute été cuisiné dans le noir complet, puis acheminé par vélo électrique à roues carrées. Et certains crient à l'arnaque notamment au sujet des comptes Twitter qui partagent des avis positifs sur cette opération.

Je viens d'aller checker #LaBoiteNoireUberEats pour me marrer. Mais en scrollant, je me rend compte que tous les tweets "normaux" de ce # sont publiés par ce qui ressemble à des bots.

Et puis check Google News : pas un mot dans la presse sur cette enormissime arnaque. — Marie V. 💉 #ResetBelgium (@twitsfrommarie) May 13, 2021

Bref, la «boîte noire» d'Uber Eats ressemble plutôt à la boîte noire d'un crash d'avion. Un divertissement culinaire hors de prix, parfait pour cette sale époque pandémique, mais qui permet heureusement à d'autres d'en rire (sans en manger).

