23 anomalies complètement folles comme seule la nature sait les faire

Plus de «Divertissement»

La nature, ce sont de belles formes symétriques et des couleurs puissantes et éclatantes. Mais parfois, la nature part en sucette et c'est un spectacle rare et impressionnant.

Probablement la carotte la plus glamour que vous n'avez jamais vu.

C'est qui ce hispter?

Au fait...

J'habite là où la forêt rouge rejoint la forêt verte, vous ne pouvez pas vous tromper

Image: imgur

Cet arbre est allé à la HEAD à Genève.

Ce ne sont pas des pierres précieuses.

Ce sont des haricots bleus.

On n'a jamais autant aimé qu'un insecte nous tourne le dos.

Pour tous ceux que ça intéresse, c'est une cicadelle.

On dirait le virus covid, mais c'est un grêlon

La nature aime jouer dangereusement.

Le Kummakivi est situé à Ruokolahti, en Finlande. Il mesure environ sept mètres de long et cinq mètres de haut. Les chercheurs supposent que la roche est arrivée à son emplacement actuel il y a 11 000 à 12 000 ans à cause du déplacement des masses de glace. Le poids de la pierre est estimé à 500 tonnes. (Wikipédia)

Ça ferait un beau tatouage.

Peut-être pas la banane la plus longue, mais certainement la plus grosse que vous ayez jamais vue.

Trop beau pour être mangé.

Il s'agit d'une variété amérindienne appelée Glass Gem Corn qui pousse ainsi.

Sauterelle rouge 🤷‍♀️🤷‍♂️?

La forêt vous surveille.

Il a trouvé la porte de l'Enfer.

Inception de poivrons.

Pour une achetée, une gratuite!

Cet arbre n'a pas que des amis.

Si vous pouvez l'expliquer, on est preneur.

Si toutes les fraises pouvaient être comme ça.

Quel goût a le miel bleu?

Une explication possible selon Reddit: « Les apiculteurs du nord-est de la France se sont retrouvés dans une situation désastreuse lorsque les abeilles de leurs ruches ont commencé à produire du miel dans les tons bleu et vert. Ils ont découvert plus tard que les abeilles visitaient régulièrement une usine M&M.»:)

Ca rappelle la femme aux ongles les plus longs du monde.

Pour ceux qui ne veulent pas choisir.

En fait, l’arbre a été fendu en deux après une tempête et depuis, il pousse de deux couleurs différentes.

Hihi!

Pour plus de nature👇

(smi)

Mère Nature, cette coquine👇

1 / 17 Dame Nature est une coquine source: twitter