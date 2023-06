Les deux finalistes de Top Chef 2023, Danny Khezzar (à g.) et Hugo Riboulet, ont défendu leur place dans les cuisines du George V à Paris. Image: Instagram Georges V

Danny le Genevois ou Hugo le Savoyard? Voici le gagnant de Top Chef

Mercredi 7 mai au soir se tenait la finale du célèbre concours de cuisine sur M6.

Après 14 semaines de compétition, on connaît enfin le grand vainqueur de cette 14e saison de Top Chef. Mercredi soir, le Genevois et outsider Danny Khezzar affrontait le Savoyard Hugo Riboulet. Les deux finalistes de Top Chef 2023 ont été confrontés à un défi de taille. Accompagnés de leurs anciens camarades de promotion, ils ont disposé de dix heures pour créer chacun un menu gastronomique d'exception et régaler 100 bénévoles de la Croix-Rouge.

Les autres palais à séduire n'étaient autres que ceux des chefs prestigieux ayant accompagné les candidats dans le concours: Paul Pairet, Glenn Viel, tous deux ayant perdu leurs pupilles, c'est Philippe Etchebest, le chef d'Hugo qui affrontait Hélène Darroze la cheffe de Danny.



Surnommé «Monsieur Plus» par sa coach, le Genevois misait énormément sur le visuel. Et ce fut un raté sur l'entrée à ce niveau-là. Cependant, il s'est rattrapé sur le plat grâce à un poisson de lac, l'omble chevalier, associé à un visuel percutant. Hugo, quant à lui, s'était un peu perdu dans l'harmonie des goûts apres pourtant une entrée réussie. Quant au dessert? Mystère, il était difficile de départager les candidats.



Alors qui a tiré la mythique lame en acier symbole de victoire au terme de l'émission?



Pour désigner le gagnant, chaque chef devait attribuer dix points pour les deux menus. Hélène Darroze en a donné 6 à Danny contre 4 pour Hugo, tandis que Philippe Etchebest a fait l'inverse. Paul Pairet et Glenn Viel ont offert... 5 points chacun aux deux candidats.

Suspens insoutenable. Ceux qui ont eu la lourde tâche de trancher – sans même le savoir! – étaient les bénévoles de la Croix-Rouge. C'est Hugo qui remporte la victoire, avec 54,81% des votes contre 45,19% pour Danny. (jah)