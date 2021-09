Divertissement

Top Chef

Top Chef: le chef Michel Sarran évincé par M6 de l'émission



Image: capture d'écran

Gros changement à Top Chef! Il est temps de boycotter cette émission

Chef de la brigade jaune depuis 2015, Michel Sarran a annoncé son départ mardi 31 août sur Instagram. Top Chef sans Michel Sarran, ce n'est plus Top Chef.

Triste nouvelle dans le monde de la télé-réalité. On ne verra plus Michel Sarran taper des deux poings sur la table pour expliquer à Jordan qu’il est hors sujet et que non, l’écrasé de pomme de terre, ce n’est pas une frite revisitée.

Le chouchou du Sud-Ouest est évincé de Top Chef. Mardi 31 août, Michel Sarran a expliqué la raison de son départ sur Instagram:

«M6 a décidé de changer le jury, voilà. L’aventure s’arrête pour moi. Sachez une chose: vous allez vraiment me manquer, mais on se retrouvera certainement»

Ça se voit qu'il est déçu👇

On ne sait pas encore quand sera diffusée la prochaine saison mais une chose est sûre, on ne va pas la regarder. D’abord parce que Michel, le roi du cassoulet, ne sera plus de la partie, mais aussi parce que Top Chef, c’est devenu chiant.

La dernière saison était claquée au sol, comme disent les djeun’s sur Twitter. Les personnalités étaient fades comme des pâtes sans Aromat, Paul Pairet n'a pratiquement pas fait l'avion et Philippe Etchebest a encore recyclé ses vannes, genre: «On va vous réduire en purée» quand le thème était la pomme de terre. Lol.

Michel, par contre, nous a sorti l'une des meilleurs phrases de l'histoire de l'émission:

«C’est un sujet très déli-caca»

Autre raison qui nous donne envie de boycotter, c’est que les candidats sont désormais trop forts et trop bien préparés. Il y a quelques années , on pouvait voir le vide dans les yeux de certains d’entre eux quand on leur demandait de «revisiter» la carotte. Le vide mais aussi la goutte de sueur qui coulait le long de l'arête de leur nez, 10 secondes avant la fin de l'épreuve, parce qu'ils avaient bloqué pendant 30 minutes, en panne d'inspiration. Aujourd'hui, on sait que les candidats vont la préparer en quatre façons, qu'ils vont la glacer au yuzu, la fumer au foin, en faire une ballotine et pour finir, un cromesquis qu'ils appelleront «akras» parce que le cromesquis, c'est so Top Chef two thousand eighteen.

Même voir les candidats et les chefs triturer de la bouffe dans le noir, ça nous fait plus marrer. On a fait le tour.

A la rigueur, si M6 avait pris Adrien Cachot, le candidat qui nous a fait découvrir le flambadou, pour remplacer Michel Sarran, on aurait trouvé ça audacieux, gonflé, punk. Mais à la place, c'est Glenn Viel, chef triplement étoilé, qui prendra les reines de la brigade jaune. Bref, un mec plus jeune, plus tendance, plus Instagramable.

Néanmoins, rien n’indique que les indécrottables Hélène Darroze et Philippe Etchebest ne participeront pas à la prochaine saison de Top Chef. On va donc se taper les Michel Drucker de la cuisine pour une énième saison. Réjouissance.

