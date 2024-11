L'artiste se diversifie en lançant «B Tiny». Image: dr

Britney se lance dans un nouveau business

La star américaine a annoncé à ses fans sur les réseaux sociaux la création d'une nouvelle marque. Et c'est, disons... esthétiquement discutable.

Britney revient sur le devant de la scène... Enfin, pas sur une «scène» au sens propre, avec de la musique, un boa autour des épaules et une chorégraphie approximative, navrée.

L'artiste se diversifie en lançant sa marque... de bijoux, intitulée B Tiny. La pop star a partagé la nouvelle sur Instagram il y a quelques heures, assurant être tout excitée par ce nouveau projet. Le hic? C'est laid.

Bijoux fantaisie (et manucure Tipp-Ex)

Pour l'instant, Britney n'a partagé qu'une photo de ses «créations». Une fois qu'on a réussi à faire abstraction de cette French manucure qui brûle les yeux, on peut apercevoir deux bracelets-bagues.

Bonjour, non. Image: instagram

Le style des œuvres de Britney n'est pas sans rappeler celui des bijoux fantaisie qu'on trouve sur les marchés estivaux du Sud de la France, entre deux stands de savons provençaux made in n'importe où mais pas la Provence et d'objets en plastique en tout genre. Ou celui des boutiques éphémères de bord de mer, où la fantaisie est certes de rigueur, mais rarement au goût du jour.

On aurait pu espérer des créations à la hauteur de l'icône des années 2000. Un hommage à ses looks les plus fous, à ses clips de zinzins et ses chorégraphies endiablées. Raté. Britney nous propose de quoi être à la pointe de la mode en 2003.

Et des bagues d'auto-fiançailles, aussi?

Cette lubie de bijoux n’est qu’une des nombreuses idées récentes de Britney. La star, depuis la levée de sa tutelle, fait preuve d’une créativité... débordante. Dernièrement, elle a surpris ses fans avec une annonce pour le moins atypique: elle s'est «mariée» à elle-même.

«Cela peut sembler embarrassant ou stupide, mais je pense que c'est la chose la plus brillante que j'aie jamais faite!» Britney Spears, à propos de son mariage à elle-même, sur Instagram

OK. instagram

On résume? Une marque de bijoux digne des plus belles collections «plage de Fréjus - été 2003», un auto-mariage, et encore et toujours des chorés étranges en sous-vêtements. Vivement la prochaine idée brillante de Britney. Un truc en rapport avec la musique, mayyybe?