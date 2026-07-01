Les Suisses ne veulent pas se tourner les pouces en vacances. Une bonne partie compte revenir avec de nouvelles compétences dans leur bagage. image: watson

Voici la nouvelle tendance surprenante qui séduit les Suisses cet été

Adieu le farniente, place au «Skilliday» ! Cet été, une bonne partie des vacanciers suisses comptent troquer leur transat contre de nouvelles compétences. Petite plongée en chiffres sur cette tendance surprenante qui transforme les congés en véritables expériences formatrices.

Plus de «Divertissement»

Les vacances en mode «farniente», comprenant de longues heures à se prélasser sur un transat au bord d'une piscine, ne sont plus autant plébiscitées par les Suisses. Ceux-ci sont actifs même en vacances, et les chiffres le prouvent.

Selon une étude d'envergure menée par Mastercard en collaboration avec l’institut de recherche 3Gem auprès de plus de 27 000 voyageurs à travers 28 pays européens, un phénomène nouveau est en train de bousculer l'industrie du tourisme: le «Skilliday».

Contraction des mots anglais «skill» (compétence) et «holiday» (vacances), le «Skilliday» désigne des séjours entièrement ou partiellement centrés sur l'apprentissage. Cette tendance est en plein essor cet été dans toute l'Europe, et la population helvétique s’inscrit pleinement dans cette dynamique.

Près d'une personne sur deux en Suisse (45%) prévoit en effet d’acquérir une nouvelle compétence pendant ses vacances d'été. Cet engouement s'avère particulièrement marqué chez les représentants de la génération Z, friands de défis et de découvertes personnelles.

Preuve que cette évolution n'est pas qu'une simple intention théorique, plus d’une personne sur trois en Suisse (39%) a déjà réservé cette année un voyage spécifiquement destiné à l’apprentissage. Qu'il s’agisse de maîtriser une langue étrangère, d'apprivoiser un nouveau sport ou d'assimiler des techniques de survie en milieu sauvage, l'agenda est résolument studieux.

Une quête profonde de sens et d’authenticité

Cette mutation profonde des habitudes traduit un changement de paradigme quant à la perception du voyage. Pour 47% des Suisses interrogés, voyager a aujourd’hui davantage de sens lorsqu'ils apprennent quelque chose de nouveau. De plus, 44% considèrent désormais que les compétences acquises constituent des souvenirs bien plus précieux que les traditionnels objets ou bibelots rapportés dans les bagages. Les expériences durables l'emportent ainsi sur la consommation matérielle.

«Nos données montrent que les voyageurs recherchent aujourd’hui délibérément des expériences qui laissent une empreinte durable, ainsi que des compétences qu’ils pourront conserver à long terme», explique Natalia Lechmanova, Chief Economist pour l'Europe au Mastercard Economics Institute.

«Cela reflète également une évolution, mais aussi une transformation de la manière dont les consommateurs perçoivent la valeur de leur argent. Les dépenses consacrées aux expériences résistent mieux que celles consacrées aux biens matériels, et les voyages axés sur l’apprentissage de compétences se situent précisément dans ce segment.» Natalia Lechmanova.

Cette nouvelle donne représente par ailleurs une opportunité économique majeure pour les petites et moyennes entreprises du secteur touristique helvétique et européen.

Alors que le tourisme emploie une personne sur neuf en Europe et contribue à hauteur de 10,5% au produit intérieur brut (PIB) de l’Union européenne, l’attrait pour l'apprentissage stimule le marché local. Plus d’un tiers des voyageurs suisses (41%) se déclarent d'ailleurs prêts à dépenser davantage pour un séjour si celui-ci leur permet de développer un savoir-faire, en plébiscitant particulièrement les prestataires locaux capables de leur offrir des expériences authentiques.

La bonne bouffe d'abord

En matière d'apprentissage, les aspirations helvétiques se tournent massivement vers la gastronomie et le terroir. Les compétences culinaires arrivent ainsi en tête des vœux pour l'année 2026. Près de 27% des sondés souhaitent percer les secrets de fabrication de produits locaux phares comme le vin, le fromage ou la bière, tandis que 26% ambitionnent de participer à des ateliers de cuisine ou des cours gastronomiques aux côtés de chefs locaux.

Les activités liées au bien-être (yoga, méditation, danse) complètent ce podium des envies estivales.

Les activités préférées des Suisses en vacances

Voici donc le Top 10 des compétences les plus populaires que les Suisses souhaitent apprendre en vacances en 2026:

Fabrication de produits alimentaires et de boissons (vinification, fabrication de fromage,brassage) – 27% Compétences culinaires et ateliers de cuisine avec des chefs locaux – 26 % Bien-être et activités corporelles (yoga, méditation, danse, arts martiaux) – 25% Artisanat traditionnel (poterie, tissage, menuiserie, travail du textile) – 23% Expressions de base et conversation dans une nouvelle langue – 22% Arts créatifs (photographie, peinture, écriture) – 19% Sports (ski, surf, escalade, randonnée, etc.) – 19% Compétences de plein air et de survie (cueillette, orientation, techniques de vie sauvage) – 15% Métiers d’art et savoir-faire patrimoniaux – 11% Compétences liées à un mode de vie durable (permaculture, conservation de la nature) – 11%

Un miroir des diversités culturelles européennes

Si la Suisse se passionne pour son assiette et son bien-être, ses voisins européens affichent des priorités singulières qui reflètent la richesse de leurs cultures respectives. En Serbie, l'accent est mis sur les langues étrangères, recherchées par 45% des voyageurs. Les Roumains partagent l’amour de la gastronomie (41%) alors que les Suédois préfèrent analyser la fabrication de leurs breuvages locaux (37%).

De leur côté, les Italiens se tournent vers le travail manuel et l’artisanat traditionnel (31%) comme la poterie, le tissage ou la menuiserie. Les activités créatives et artistiques trouvent un écho tout particulier en Autriche, en Croatie et en Serbie (31%). Autant de manières de concevoir le voyage, avec pour dénominateur commun la volonté de ne pas rentrer les mains vides, mais l'esprit grandi. Et des tutos à proposer sur Instagram!