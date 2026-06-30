Le guide touristique Guy Parmelin, ici lors de l'excursion du Conseil fédéral jeudi 25 juin dans le canton de Vaud. Image: Anthony Anex

On a imaginé les vacances parfaites pour chaque membre du Conseil fédéral

Après la traditionnelle excursion du Conseil fédéral, notre gouvernement tire sa révérence pour les vacances d'été. Mais où iront-ils cette année? Nous avons quelques idées.

Lea Hartmann Suivez-moi

Plus de «Suisse»

La dernière séance du Conseil fédéral est terminée. Après deux jours passés à la traditionnelle «Excursion du Conseil fédéral», conduite cette année dans le canton de Vaud, certains membres du gouvernement, peut-être à cause de la chaleur ou de l’apéritif, semblent définitivement prêts pour leurs vacances d’été.

Si aucune salve de droits de douane américaine ni sauvetage bancaire de dernière minute ne vient s'en mêler, le septuor se réunira à nouveau à la mi-août. Ce que les conseillers fédéraux feront entretemps, en dehors de leurs obligations professionnelles, est en revanche sujet à spéculation.

Cela laisse libre cours à notre imagination. En ce sens, voici nos sept conseils de vacances pour les membres du Conseil fédéral.

Guy Parmelin: du golf en Floride

Le président de la Confédération se rend aux Etats-Unis la semaine prochaine pour des raisons professionnelles. Il passera ensuite quelques jours de vacances en Suisse, où il lira notamment des bandes dessinées, indique son porte-parole. Il y aurait pourtant là une occasion idéale de combiner travail et plaisir.

A l'issue des négociations douanières à Washington, nous suggérons à Guy Parmelin un détour par l'Etat du Soleil, la Floride. Entre deux sorties à la plage, le ministre de l'économie pourrait passer voir le président américain Donald Trump à Palm Beach, et conclure définitivement un accord douanier favorable à la Suisse, au cours d'une partie de golf.

Elisabeth Baume-Schneider: cap sur un EMS nippon

La cheffe du Département de l'intérieur part quelques jours dans les Dolomites, au nord de l'Italie, fait savoir sa porte-parole. Le reste du temps sans séance, elle le passera en Suisse.

Mais pourquoi ne pas s'aventurer un peu plus loin? Le Japon est une destination tendance. Plutôt que de prendre le Shinkansen (le réseau de trains japonais à grande vitesse) ou de dormir dans une auberge traditionnelle, nous recommandons à la conseillère fédérale PS une visite dans un établissement médico-social.

Le Japon est un pays de seniors, une évolution qui attend aussi la Suisse. Peut-être y trouvera-t-elle l'inspiration pour la prochaine réforme de l'AVS?

Martin Pfister: du tourisme d'achat outre-Rhin

Le conseiller fédéral du Centre passe lui aussi des vacances dignes d'un catalogue gouvernemental: il profite de ses jours libres en Suisse, randonne et lit, nous dit-on. Nous lui suggérons en complément un petit séjour shopping en Allemagne.

Le clou du voyage? Se faire rembourser la TVA. Il faut dire que le ministre de la défense semble avoir une véritable passion pour ce sujet. En attendant que la douane lui appose le tampon nécessaire, il pourra calculer combien d'avions de combat supplémentaires la Suisse pourrait s'offrir si la TVA était portée au niveau allemand.

Albert Rösti: un road trip sur l'A1

Albert Rösti avait prévu de rendre visite à son fils et à sa belle-fille aux Etats-Unis. Une récente opération du dos l'en empêche désormais, indique sa porte-parole. En guise d'alternative, nous suggérons au ministre des transports un road trip sur l'A1.

Pour la nuit, l'hôtel bernois Grauholz s'impose: situé directement sur le tronçon autoroutier que le conseiller fédéral UDC veut porter à huit voies. Un ministre des transports ne peut pas rêver plus belle vue.

Après la petite escapade du Conseil fédéral dans le canton de Vaud, le gouvernement part en vacances. Image: Anthony Anex

Ignazio Cassis: un séjour jet-set au Tessin

Le triptyque des vacances fédérales (rester chez soi, randonner et lire) est aussi la philosophie d'Ignazio Cassis, confirme son entourage. Il est vrai qu'en tant que ministre des Affaires étrangères, les vacances à l'étranger ressemblent peut-être toujours un peu à du travail.

Pour quand même bouger un peu, nous suggérons au conseiller fédéral PLR et grand habitué des avions une excursion d'une journée à Locarno. Le tout en jet du Conseil fédéral, naturellement.

Ignazio Cassis est connu pour ses fréquents trajets en avion. Keystone

Beat Jans: du silence au monastère

Le département de Beat Jans se montre lui aussi peu bavard. Mais on peut s'en douter. Si le conseiller fédéral PS trouve encore un peu de temps entre ses randonnées et ses lectures, nous avons une proposition pour lui aussi: une retraite du silence au monastère.

Trois jours à ne rien faire et ne rien dire. Après sa campagne de votation contre l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions», un changement de rythme devrait lui faire le plus grand bien.

Karin Keller-Sutter: un camp de boxe

Où Karin Keller-Sutter passera ses vacances reste son secret. Elle passera du temps avec des amis et de la famille «en Suisse et à l'étranger», indique son porte-parole. Nous non plus, nous n'arrivons pas à trancher. Que diriez-vous d'un camp d'entraînement de boxe à Bali?

La ministre des finances et boxeuse amateur en reviendrait parée pour tout combat budgétaire. Ou plutôt des vacances all inclusive en Egypte?