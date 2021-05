Des champignons, des jets d'ail et des merveilles de l'océan

Divertissement

Image: Watson/Shutterstock

L'unagi, c'est un état de conscience, d'éveil et de plénitude (accessoirement c'est aussi un sushi pour les haters). Ici, que des belles choses inspirantes et esthétiques pêchées du jour sur la grande mer des réseaux.

La magie des champignons

On entend de plus en plus parler des champignons hallucinogènes. Ce type de drogues suscite un intérêt croissant pour son potentiel dans le traitement de la santé mentale. On ne sait pas si les champignons ci-dessous sont magiques, mais en tout cas, ils sont beaux.

May the 4th be with you

Le 4 mai, comme vous le savez, c'est la journée mondiale de Star Wars, basé sur la réplique "May the Force be with". L'occasion pour tous de rendre hommage à la plus grande saga de l'histoire de la galaxie, notamment par de nombreux artistes.

Plongez dans les eaux paisibles

@oceandotcom est un compte Instagram qui réunit les plus belles vidéos d'espèces marines. On ne peut que s'incliner devant tant de beauté.

Sky is the limit

Pour vous permettre d'être Top Zen, ce compte Twitter poste quotidiennement une vidéo extraordinaire et en plus, il nous souhaite une bonne journée.

Bien le bonjour , la ligue @LdOptimistes 😊 , les accros du Touiiitter 😎. Une bonne journée a tous en filant vers le week-end 🤙. pic.twitter.com/NrgA7jL8Kb — G G (@BrascassesG) May 7, 2021

Bien le bonjour , la ligue @LdOptimistes 😊, les accros du Touiiitter 😎. Une bonne journée a tous #TopZenOne☮️☯️. pic.twitter.com/05vH1w6oXj — G G (@BrascassesG) May 6, 2021

Bien le bonjour , la ligue @LdOptimistes 😊 , les accros du Touiiitter 😎. Une bonne journée a tous #TopZenOne☮️☯️. [ 🏐 en 🇳🇴] pic.twitter.com/wpqb49zPao — G G (@BrascassesG) May 4, 2021

L'unagi, c'est fini pour aujourd'hui. Prenez une grande respiration, vos chakras sont désormais ouverts.

Ski ou baignade, pourquoi choisir? Vidéo: watson

Si vous aimez avoir la tête dans les étoiles✨

1 / 7 La fusée de SpaceX a décollé vers l'ISS source: ap nasa

