Unagi

L'Orient, des baignades et des choses satisfaisantes

L'unagi, c'est un état de conscience, d'éveil et de plénitude (accessoirement c'est aussi un sushi pour les haters). Ici, que des belles choses inspirantes et esthétiques pêchées du jour sur la grande mer des réseaux.

Oh nuits d'Arabie, mille et une folies, insomnie d'amour, plus chaude à minuit qu'au soleil, en plein jour ♪ ♫.

@tooSatified, c'est un compte Twitter qui répertorie toutes sortes de contenus qui procurent une sensation de satisfaction, ça mange à tous les râteliers et étonnement, ça fonctionne.

A moins de faire partie des téméraires qui pratiquent la méthode Wim Hof (celle qui consiste à se baigner dans l'eau glacé) il faudra patienter encore quelques mois avant de pouvoir redécouvrir les …