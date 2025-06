Dans Sinners, Michael B. Jordan se donne la réplique à lui-même comme jamais vu auparavant grâce à la magie des effets spéciaux. Image: Warner Bros. Pictures

20 images de making-of qui illustrent la magie du cinéma

Grâce à la technologie, l'industrie du cinéma a toujours poussé un cran plus loin la qualité des effets spéciaux. Si le fond vert est la norme, les infographistes ne manquent pas d'idées pour créer des illusions crédibles.

Toujours en salles, Sinners cartonne. Ce film d'horreur historique sur les vampires dans le sud des États-Unis met en scène... Michael B. Jordan et Michael B. Jordan.

Eh oui, Michael B. Jordan joue deux rôles simultanément, les frères jumeaux Smoke et Stack. Pour que le tout ait l'air réel lorsque les deux interagissent, le réalisateur Ryan Coogler a eu recours à des effets visuels. En d'autres termes, les prises de vue ont été traitées a posteriori par images de synthèse. Jusqu'à présent, la méthode la plus courante consiste à faire la séquence en écran partagé, en filmant l'acteur deux fois, puis en combinant les deux passes.

Pourtant, pendant le tournage de Sinners, la production a opté pour un nouveau système, appelé «Halo Rig».

Une dizaine de caméras ont été fixées sur un harnais autour du visage de l'acteur et c'est ainsi qu'il a dû jouer sa scène. Après coup, les images ont pu être montées de manière que l'on ait l'impression que son frère jumeau se trouve à ses côtés, en utilisant sa tête, et pas seulement son visage, sur une doublure cascade.

Traditionnellement et depuis plus d'une vingtaine d'années, la majorité des films et des séries utilisent des fonds verts ou bleus dans des décors existants. Des doublures numériques sont également utilisées pour donner vie à des êtres imaginaires grâce à la magie des infographistes. Voici un petit voyage dans l'histoire des effets spéciaux numériques.

La magie du cinéma en 20 exemples:

Robocop (2014)

Game of Thrones (2011-2019)

Jurassic World (2015)

King Arthur (2004)

The Maze Runner (2015)

Gravity (2013)

District 9 (2009)

Alice In Wonderland (2010)

Le Hobbit: un voyage inattendu (2013)

Twilight, chapitre III: Hésitation (2013)

La Planète des singes : Les Origines (2011)

The Walking Dead (2010 - 2022)

Le Monde de Narnia: L'Odyssée du Passeur d'Aurore (2010)

Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours (2002)

L'Odyssée de Pi (2012)

Aux yeux de tous (2015)

The Dark Knight : Le Chevalier noir (2008)

Gatsby le Magnifique (2013)

Boardwalk Empire (2010 - 2014)

Le monde fantastique d'Oz (2013)



Paranoïa (2018)

