Unagi: Le Vietnam comme vous ne l'avez jamais vu



Le Vietnam comme vous ne l'avez jamais vu Image: Khanh Phan

Bienvenue dans l'unagi, état de conscience, d'éveil et de plénitude (accessoirement c'est aussi un sushi pour les haters). Aujourd'hui, une artiste qui fait des photos aérienne, des villes qu'on connait pas trop, des artistes qui font du collage et de la bouffe.

Le Vietnam vu du dessus

La photographe vietnamienne Khanh Phan, lauréate de nombreux prix, aime voir le sommet du crâne des gens. La photographie aérienne l'aide à capturer la vie vibrante de son pays et le travail quotidien de ses artisans.

Les petits endroits qu'on connaît pas

Parce que y a pas que Paris, Londres ou Yverdon. Voici une petite sélection de villes inconnues à travers notre bonne vieille Europe qui donne envie de s'y perdre.

L'art du collage

Aujourd'hui avec Mathis et Mélusine, c'est atelier bricolage. On ouvre son tube de colle, on ne mange pas la colle, on découpe du papier et on fait des jolies compositions avec. Voilà, c'est ça, l'art du collage.

Un po' di bouffe

Une sélection qui fait du bien aux yeux, au cœur, mais qui fait par contre baver. Heureusement, avec un peu de chance, lorsque vous verrez ces images vous serez soit seul, soit avec un masque, ce qui empêchera quiconque de voir votre salive couler le long de vos babines.

Unagi, c'est fini pour aujourd'hui. Prenez une grande respiration, vos chakras sont désormais ouverts.

