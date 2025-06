Il fallait décoller le chewing-gum sous la table. Hmm! Appétissant. twitter

Top Chef: il a eu une idée de dingue, mais c'était immangeable

Dans l'émission culinaire sur M6 ce mercredi 11 juin, un candidat a osé proposer un plat novateur. Sauf que le machin était littéralement immangeable.

Casser les codes de la dégustation: c'était le thème de la première épreuve ce mercredi 11 juin dans Top Chef. Face au chef invité Alvin Leung, connu notamment pour proposer dans son restaurant hongkongais un trompe-l'œil en forme de préservatif, il a été demandé aux quatre derniers candidats de créer «un plat innovant» qui serait ensuite dégusté par les inspecteurs du Guide Michelin.

Un candidat, Grégoire, a eu une idée folle: trois chewing-gums avec les saveurs d'une entrée, d'un plat et d'un dessert qu'il allait falloir mâcher puis recracher. Pour être encore plus disruptif (ou dégoûtant), il a collé ses chewing-gums sous la table des inspecteurs du Guide Michelin (préalablement nettoyée, ça a été précisé par Stéphane Rotenberg, le présentateur.)

Le projet a surpris le chef Leung qui a affirmé: «Je voyage partout dans le monde et je n'ai jamais vu ça». Le chef de brigade de Grégoire, Éric Frechon, a également été séduit par l'idée. Mais ça s'est arrêté là. Au moment de la dégustation, catastrophe. Les chewing-gums qui devaient être concentrés en goût n'en avaient pas. Pire, ils se décomposaient en bouche, car Grégoire a utilisé du gluten de blé pour se rapprocher le plus possible d'une texture caoutchouteuse. N'est pas Willy Wonka qui veut.

Echec cuisant pour Grégoire, candidat technique revenu des abysses, c'est-à-dire de la brigade cachée. On n'aura jamais vu les inspecteurs du Guide aussi dégoûtés de manger un plat dans Top Chef. Comme le suggère un internaute, il aurait fallu peut-être présenter ces chewing-gums emballés dans de petits papiers comme un vrai Malabar. Ce n'est pas parce qu'on demande de casser les codes qu'il faut couper l'appétit. Un candidat s'en était chargé en 2021 en proposant un trompe-l'œil en forme de caca.

Souvenir, souvenir!

Sans surprise, le plat de Grégoire ne lui a pas permis de se qualifier en quart de final. C'est Ilane, candidat également repêché de la Brigade cachée, qui a sauvé sa place. Les deux autres concurrents, Quentin et Margaux n'ont pas non plus brillé. Cette dernière, peu à l'aise avec les épreuves techniques, n'a pas réussi à «think out of the box», comme lui a dit le chef Leung, puisqu'elle a proposé des bouchées... in a box, littéralement dans une boîte.

Grégoire s'est finalement qualifié en quart de final sur l'épreuve du pithiviers. Quentin et Margaux se sont donc retrouvés en dernière chance. Ils devaient proposer un plat salé autour du café et c'est finalement Margaux, qui aime bien dire «J'ai une cuisine simple» (autre version de «J'ai une auberge») qui a été éliminée.

