Vacances last minute? Voici le Clown Motel de Tonopah et son cimetière hanté 🤡

Bienvenue à Tonopah! Séjournez dans le Clown Motel peuplé de clowns ou descendez à l'hôtel Mizpah, hanté par cinq fantômes. Image: the clown motel

À Tonopah, au Nevada, ce sont 2500 clowns qui vous accueillent au Clown Motel. On le dit habité par des fantômes. Est-ce dû au fait que l'établissement est situé à côté d'un cimetière abandonné du début des années 1900? On y trouve aussi l'hôtel Mizpah, hanté par un sénateur et une prostituée.

Les aventuriers qui ont déjà dormi dans les motels de bleds paumés aux Etats-Unis savent que ces établissements offrent un confort souvent relatif. On s'y arrête pour dormir quelques heures, boire un café-jus de chaussette, et on reprend la route.

À Tonopah dans le Nevada, à trois heures de route de Las Vegas, le Clown Motel n'a même pas besoin d'une moquette pouilleuse pour vous mettre mal à l'aise. À la place, ce sont plus de 2500 clowns qui vous accueillent à la réception, qui fait aussi office de musée. Figurines, peintures, photos, dessins, sculptures, il y en a partout, dans les 31 chambres. Des clowns qui donnent une atmosphère dérangeante au motel qui, selon la rumeur, serait hanté.

L'expérience dans ce motel est, paraît-il, particulièrement plaisante à Halloween.

Image: the clown motel

La légende raconte que...

Certaines chambres ont d'ailleurs leurs propres histoires. C'est le cas de la 108, où un homme âgé, se sentant mal au milieu de la nuit, aurait essayé d'appeler la réception à de nombreuses reprises, en vain. Lorsqu'il a enfin pu être pris en charge, il était trop tard: le vieil homme est mort sur le chemin de l'hôpital. Le réceptionniste a assuré n'avoir jamais reçu le moindre appel cette nuit-là . Il a pu prouver ses dires grâce à la vidéo surveillance: le téléphone n'a jamais sonné. Comme si quelque chose avait empêché la communication d'être établie...

C'est flippant, mais ça fait de jolies photos.

Image: the clown motel

C'est un autre vieillard qui a inspiré la légende de la chambre 111. On raconte que l'homme, en phase terminale, s'attendait à partir paisiblement dans son sommeil. Mais le destin s'évertuait à lui donner tord: le mourant se réveillait chaque matin, frustré de n'avoir toujours pas réussi à s'en aller. Il finira par remarquer la présence d'une ombre aux lueurs du jour. Convaincu qu'il s'agissait d'un esprit, l'homme le suppliait de prendre sa vie. Des demandes restées lettres mortes; le vieillard, fatigué de vivre, a fini par se tirer une balle sur le parking.

Esprit, es-tu lĂ ?

C'est précisément pour rencontrer des esprits que les visiteurs prennent une chambre au Clown Motel. Le petit hôtel, ouvert en 1985, en a fait un business: «Don't miss this chance to Experience Paranormal Activity in Clown Motel» («Ne ratez pas la chance de vivre une expérience paranormale au Clown Motel»), clame l'établissement sur son site, qui tient un registre des expériences vécues par son staff ou ses clients.

Le motel a déjà servi d'écrin pour le tournage de films et il éveille régulièrement la curiosité des chasseurs de fantômes, youtubeurs et autres curieux amateurs de sensations fortes. Plusieurs émissions qui s'intéressent aux activités paranormales y ont été tournées.

Pour parfaire cette ambiance glaçante, un cimetière abandonné, construit au début du XXe siècle, jouxte l'établissement. Le père du propriétaire original du motel y est lui-même enterré. Tout comme de nombreux autres habitants, morts dans le tragique incendie de la mine, ou d'une pneumonie.

Le motel, son parking tout aussi glauque, et à droite de l'image, le cimetière hanté.

Image: the clown motel

On y trouve aussi la tombe d'un ancien shérif abattu dans le bordel d'une ville voisine ou encore celle de Bina Verrault, une élégante dame «fuyant les autorités new-yorkaises» selon les archives locales.

Image: dr

Les personnes enterrées dans le petit cimetière ont beau être décédées il y a plus d'un siècle, elles hantent encore, dit-on, les abords du cimetière et du motel. L'accès aux tombes est autorisé de jour comme de nuit, c'est d'ailleurs au crépuscule qu'il faudrait s'y aventurer pour faire une rencontre... spéciale.

L'autre hĂ´tel de charme Ă Tonopah

Plus généralement, c'est toute la ville qui file les chocottes: en plus de son motel de clowns et son cimetière abandonné, on y trouve l'hôtel Mizpah. On raconte que cinq fantômes hantent les lieux, dont la «femme en rouge», Evelyn Mae Johnston, une prostituée étranglée et poignardée par un amant jaloux au cinquième étage. Encore aujourd’hui, on raconte qu'elle chuchoterait «hey, you» à certains hommes dans l'ascenseur.

Un lieu réellement charmant, rénové en 2011.

Image: Mizpah Hotel

Selon une autre légende de l'établissement, le sénateur Key Pittman serait mort lui aussi dans cet hôtel la veille de sa réélection et on aurait conservé son corps dans une baignoire remplie de glaçons pour garder le décès secret quelques jours. Depuis, le médecin du sénateur a démenti cette version. Mais qu'importe: pour les locaux qui tiennent à leurs légendes, le sénateur y est bel et bien mort. Le fantôme de Key Pittman hanterait par ailleurs l'hôtel Mizpah, classé numéro un des hôtels hantés en Amérique par USA Today.

Après les fantômes, les extraterrestres

Et si, après avoir sympathisé avec un fantôme, un clown possédé ou l'esprit d'un sénateur, vous cherchez encore un moyen de pimenter vos vacances, prenez l'autoroute des extraterrestres direction Crystal Springs. Vous longerez la fameuse Zone 51.

Un alien posant fièrement devant son hangar.

Image: visittheusa.com

La base militaire «secrète» est interdite d'accès, alimentant ainsi les théories de ceux qui croient aux extraterrestres. La route pour Crystal Springs est parsemée de restaurants, d'hôtels et d'établissements en tout genre à la gloire des aliens.

Bonnes vacances!

