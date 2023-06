Une glace qui fond, un poisson-globe... oui, les commandes room service peuvent être particulières. shutterstock

Les 10 trucs les plus bizarres que les gens ont commandé en room service

Le site de réservation Hotels.com a listé les commandes de service en chambre les plus étranges des clients.

Aaah les vacanciers et leurs problèmes de riches. Alors que votre commande en room service se résume souvent à un burger ou à un club sandwich (ou à rien, parce qu'il n'y a pas forcément de room service dans les hôtels), certains ont des requêtes très particulières.

Le site de réservations Hotels.com a publié un rapport relayé par The Sun qui révèle les commandes en room service les plus improbables. L'enquête a été menée auprès de quelque 500 hôtels aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, au Canada, au Mexique, en Corée du Sud, au Japon, en Norvège, en Suède et au Danemark. Néanmoins, on doute que les palaces et hôtels 5 étoiles aient participé à cette étude (parce que là, des room service tordus, il doit y en avoir à la pelle).

Malheureusement, l'enquête ne donne pas plus de détails sur ces commandes insolites. Heureusement qu'on arrive à se mettre dans la peau des gens compliqués pour vous expliquer ces 10 room services les plus WTF.

De l'eau allégée

Demander de l'eau allégée, c'est comme demander un McDo gras. Mais probablement que derrière cette drôle de demande, le ou la cliente souhaitait une eau forte en magnésium comme La Contrex, la Badoit ou la Rozana. Oui, c'est du snobisme.

De la crème glacée fondue

Imaginez le personnel en cuisine qui reçoit cette commande. Donc l'idée c'est de démouler des boules de glace mais on ne peut pas les envoyer tout de suite en chambre, il faut qu'elles arrivent fondues. Si c'est le ou la cliente qui doit les faire fondre, ça n'aura pas la même saveur, celle du caprice.

Du poisson-globe

Le poisson-globe (ou fugu), vous le connaissez, c'est celui qui se gonfle pour faire peur à ses haters. Si ce poisson est extrêmement toxique si mal préparé, c'est une délicatesse haut de gamme au Japon. En plus, il se mange cru, en sashimi. Le talent réside dans le fait de ne pas percer le foie à la découpe. Il est si dangereux qu'il ne peut être préparé que par un maitre fugu qualifié. Mais bon, dans le doute, manger du cabillaud.

C'est lui si jamais.

Une bouteille d'eau bouillante

Il est évident que la personne qui a passé cette commande ne boit que de l'eau en bouteille, qu'elle soit froide ou chaude. Gwyneth Paltrow, c'est toi?

Un poisson pêché par le client et apporté pour qu'il soit cuisiné à l'hôtel

Alors ça, ce n'est pas commun mais ça peut arriver. Imaginez, vous êtes en vacances en Corse, vous allez pêcher et vous sortez de l'eau un énorme poisson, ce serait bête de l'avoir tué pour rien. Alors vous faites quoi? Vous le ramenez à l'hôtel. Franchement, il n'y a pas plus farm to table.

Du pop-corn frit aux coques

Ça par contre, c'est absolument immonde. Quel être humain normalement constitué irait demander du pop-corn frit aux coquillages? Et qu'est-ce que ça veut dire? Faut-il faire une panure de coques ou faut-il frire le pop-corn dans le jus des coques? Tant de questions, si peu de réponses.

Une omelette sans blancs d'œufs

On connaissant l'omelette blanche mais l'omelette jaune, c'est plus rare. Après, pourquoi pas. Après la crème glacée fondue, plus rien ne nous surprend.

Un bol de riz pour le chien

Les propriétaires de chiens qui partent en vacances avec leur toutou connaissent trop bien ce problème: arrivés à l'hôtel, ils réalisent qu'ils ont oublié la bouffe du chien. Et plutôt que de lui commander un burger (c'est pas très healthy) rien de mieux qu'un bol de riz blanc. En plus ça refait la flore intestinale.

Du bison

On ne sait pas dans quel pays cette commande a été prise, mais si c'est aux Etats-Unis, c'est moins improbable qu'en Corée du Sud.

Une shakshuka sans œufs

Cette dernière requête est la moins surprenante de cette liste. Ce plat typique du Moyen-Orient se compose de légumes cuits dans un mélange d'épices avec au-dessus, des œufs au plat. En tout cas, c'est tout aussi normal de commander une shakshuka sans œufs qu'un smoothie sans fruits ou qu'un potato bun sans amidon.

