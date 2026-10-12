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Foire du Valais: On était au concours de coupe mulet en Valais

Vidéo: watson

Twerk et grand écart: On était au concours de coupe mulet en Valais

La deuxième édition du concours de coupe mulet de la Foire du Valais s’est déroulée dans une ambiance bon enfant (et alcoolisée). Un Savoyard a été sacré. On y était, on vous montre.
12.10.2026, 16:5212.10.2026, 16:52
Sainath Bovay
Sainath Bovay
Jérémie Crausaz

Court devant, long derrière, le mulet n’est pas qu’une coupe de cheveux des années 1980: c’est avant tout un art de vivre qui passe autant par la sape que par l’attitude. C’est ce que plus de 100 personnes, de tous âges, sont venues défendre sur le catwalk de la Swiss Mullet Cup.

On a tenté de survivre à la plus grande foire de Suisse romande
On a tenté de survivre à la plus grande foire de Suisse romande

Ce dimanche à Martigny (VS), l’événement a clôturé le dernier jour de la Foire du Valais dans une ambiance électrique. La distribution de canettes de Mullet Tea et le bar tenu par la distillerie Morand, sponsors de l’événement, y étaient sans doute pour quelque chose.

Grand écart, voguing, twerk ou beuverie: même si cette édition manquait cruellement de femmes, les participants ont tout donné sur scène, allant du sensationnel au pathétique pour décrocher le précieux trophée. Ajoutez à cela des images de Subaru sur un écran géant et un DJ passant les pires morceaux possibles, et vous obtenez tout un pan de la culture valaisanne, connue pour savoir rire d’elle-même.

La Haute-Savoie ayant été l’hôte d’honneur de cette 66e Foire du Valais, c’est également un Savoyard qui repart avec le trophée. Le jury a décerné le premier prix au Français Sébastien Bornon, alias S ...
Le vainqueur, c'est lui, Sebi, qui a conquis le jury avec sa nuque longue décolorée.Image: Keystone

La Haute-Savoie a été l’hôte d’honneur de cette 66e Foire du Valais, et c'est également un Savoyard qui est reparti avec le trophée. Le jury a décerné le premier prix au Français Sébastien Bornon, alias Sebi, qui remporte cette édition de la Swiss Mullet Cup. Il va donc falloir ramener la coupe à la maison.

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source: keystone / peter schneider
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Marine va-t-elle survivre à sa première du Foire du Valais?
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