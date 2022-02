Victoria Beckham mange la même chose depuis 25 ans (et c'est fade)

C'est David Beckham qui a balancé sur les habitudes alimentaires de sa femme dans un podcast. Et gustativement parlant, ça a l'air super chiant d'être Victoria Beckham.

Des fois, on prépare une immense marmite de sauce bolo et on en mange pendant quatre jours d'affilée. Le premier jour, c'est super. Le quatrième jour, on a envie de repeindre les murs avec son assiette. Alors, imaginez Victoria Beckham qui se tape le même plat insipide depuis 25 ans. Même le magazine Vogue semble choqué.

Invité du podcast de Ruth Rogers, River Cafe Table 4, une cheffe étoilée installée à Londres, David Beckham a lâché quelques infos sur le régime de Victoria. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ex-Spice Girl n'est pas prête d'ouvrir un restaurant qui intéressera le Guide Michelin (ou en tout cas, ce n'est pas elle qui œuvrerait en cuisine).

Alors que David, lui, il s'amuse beaucoup derrière les fourneaux.

Vidéo: watson

(Quel foufou, pas trop d'huile, quand même.)

«Elle ne mange que du poisson grillé, des légumes à la vapeur et elle ne s'écarte que très rarement de cette routine», explique l'ex-footballeur. Mais Victoria sait aussi faire la folle: «La seule fois où elle a mangé quelque chose dans mon assiette, c'était lorsqu'elle était enceinte de Harper, et c'était la chose la plus incroyable... C'était l'une de mes soirées préférées». La FO-LIE.

«Le poisson grillé, c'est l'éclate.»

Lors de son propre passage dans le podcast de Ruth Rodger, Victoria a révélé être une mangeuse extrêmement difficile: aucune huile, aucun beurre, aucune sauce. Et aucun plaisir? Faux! Comme le commun des mortels, la femme d’affaires a aussi un plat comfort food préféré: «un morceau de pain grillé complet, avec du sel dessus». Une dinguerie.

Le poisson, on le préfère comment? Comme Victoria, juste grillé. Comme David, avec une bonne dose d'huile. À ma façon, genre avec de la mayonnaise. J'aime pas le poisson, merci.

Ça vous a ouvert l'appétit, cette histoire de tartine de sel?

