«C'est un gros bébé»: Ana a testé les burgers végétariens des fast-foods

Et on vous voit venir... celui du Mcdo n'est pas le meilleur.

Cette semaine, la chaîne de fast-food KFC a annoncé fièrement qu'elle lançait un burger de poulet... sans poulet. Une version veggie faite à base de champignons censée se rapprocher du goût de la volaille.

L’enseigne rattrape ainsi ses concurrents McDonald et Burger King, déjà bien implantés dans ce nouveau marché.

Chez watson, on s'est demandé lequel de ces burgers était le meilleur, lequel se rapprochait le plus d'un burger à la viande. Pour ce faire, Ana a été désignée comme cobaye (merci à elle). Avec Sainath, ils sont allés se commander trois burgers à Lausanne: le Homestyle Crispy Chicken Honey Mustard de McDonald's, le Veggie Colonel Burger de KFC et le Veggie Whooper de Burger King.

Voici ce qu'ils en ont pensé:

