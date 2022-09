Vidéo: watson

Chiens, chat, lapins... Votez pour la mascotte de watson!

Il y a beaucoup trop d'animaux à la rédaction de Lausanne. Pour savoir lequel mérite d'avoir une place permanente (et que les autres restent chez eux, bordel), on a besoin de vous.

Il y a un peu plus d'un an, Marie-Adèle s'est pointée avec son chien, un ridgeback de 4 mois, dans les locaux de watson, à la rue de Bourg, à Lausanne. Depuis, d'autres personnes l'ont imitée, parce qu'apparemment, ils n'ont pas de personnalité. (Nota Bene: cet article ne cherche en aucun cas à influencer les votes, ce sont uniquement des faits qui sont énoncés ici). Désormais, il y a trois chiens, un chat et... deux lapins.

C'est tellement le bordel que les propriétaires des animaux en question ont un groupe WhatsApp sur lequel ils s'écrivent pour savoir quel jour ils peuvent prendre leur animal de compagnie sans que l'un bouffe l'autre.

Il est temps que ça cesse. Pour cela, nous avons besoin de vous, chers watsoniens! Il est temps de trancher et d'élire la mascotte de watson. Regardez la vidéo ci-dessous et votez pour l'animal (et par extension le maître) qui vous aura le plus convaincu, puis votez.

Vidéo: watson

Attention⚠️⚠️⚠️! C'est un choix important que vous vous apprêtez à faire, un choix à ne pas prendre à la légère, car celui ou celle qui remportera cette élection aura un pouvoir absolu sur ses congénères. Il n'y a pas de second tour. Si vous votez maintenant pour l'un de ces animaux, il obtiendra un mandat à vie.

Selon vous, qui mérite d'être la mascotte de watson? Amaretto, le teckel. Britney et Macron, les lapins. Sophie, le chat. Kamo, le dalmatien. Sanka, le ridgeback.

PS: Bonjour, c'est Margaux, et j'ai envie de signaler que c'est Marie-Adèle qui a écrit cet article et qui essaie d'influencer votre vote. C'est elle qui a pris son chien en premier au travail, oui, parce qu'elle n'a aucune éducation. Je signale aussi que mon chat a le poil soyeux, merci, bisous à tous!

