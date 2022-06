Vidéo

«Du beurre brouillé» - Il révèle comment les œufs brouillés du McDo sont faits

Une vidéo virale sur TikTok montre les secrets de fabrication des œufs brouillés du McDonald's.

Un homme prétendant être un employé de McDonald's a révélé comment sont préparés les œufs brouillés, qui font partie du menu emblématique du petit-déjeuner de la chaîne de fast-food, notamment aux Etats-Unis.

Celui qui se fait appeler Tay sur TikTok a partagé la vidéo en filmant l'ensemble du processus. Le post est devenu viral. Qui ne veut pas savoir les secrets de fabrication du McDo? C'est comme la recette du Coca-Cola... d'un côté, on a envie de savoir, de l'autre, on est content de rester dans l'ignorance.

«On ne fait d'omelette sans casser des œufs», dit-on... Un adage qui, visiblement, ne s'applique pas au McDonald's. Il semblerait que les œufs soient achetés en briques, déjà mélangés. Jusque-là, rien de surprenant. C'est le McDo... what did you expect? Le plus frappant vient ensuite.

Tay met une dose énorme de ce qui semble être du beurre liquide sur la plaque avant, pendant et même après la cuisson. Il ajoute de l'eau, tout en faisant mijoter doucement les «œufs». Miam!

Dans la colonne des commentaires, il y a ceux qui préfèrent en rire: «Ouais, je vais prendre un peu d'œufs liquides sur mon beurre, merci mec.» Ceux qui sont blasés: «Bien sûr que c'est fait comme ça, c'est McDonald's, pas un restaurant chic 5 étoiles.» Et ceux qui en rajoutent en couche: «Pas étonnant qu'ils aient un faux goût.»

McDonald's propose différents types d'œufs, notamment l'Egg & Cheese McMuffin et le Sausage Burrito. Sur leur site, la chaîne de fast-food affirme que les œufs sont cuits un peu différemment pour chaque article du menu expliquant: «Nos œufs brouillés sont faits avec des œufs liquides qui sont cuits frais sur notre gril avec du vrai beurre.» On sent presque une certaine fierté de ne pas les cuire dans du faux beurre.

