Stromae ivre, travesti, ridiculisé: retour sur ses meilleurs coups de pub

Il l'a dit lui-même il y a quelques années: «je n'ai pas honte de dire que je fais du marketing». De retour après sept ans d'absence médiatique, il créé de nouveau le buzz. L'occasion de revenir sur ses meilleurs coups de pub👇

De retour après sept ans de silence, le chanteur belge a de nouveau créé l'événement ce dimanche 9 janvier lors du journal télévisé de TF1 durant lequel il a interprété son nouveau titre «l'Enfer». On en profite pour revenir sur ses meilleurs coups de pub.

Jamel compose «Alors on danse»

C'est tout d'abord sur YouTube que Stromae, de son vrai nom Paul Van Haver, commence à se faire un nom en publiant ses «leçons», de courtes vidéos qui expliquent comment il crée ses chansons. Concept qu'il va réutiliser et amplifier pour la promotion de son premier titre «Alors on danse».

Dans cette leçon, Stromae demande de l'aide au comédien Jamel Debbouze pour composer un nouveau tube. Commence alors la composition de la mélodie en «Si Mi Ré Fa Si Bémol», avec un bruit de «chien qui a pas mangé depuis longtemps, un chien qui a soif» et un son «de canard malade».

Stromae bourré à Bruxelles!

Postée le 22 mai 2013, une vidéo montre le chanteur de 28 ans ivre, déambulant dans les rues de la capitale belge. En moins d'une semaine, elle a été visionnée plus de 280 000 fois. Et les médias de s'interroger: Stromae a-t-il craqué sous la pression de la célébrité?

La rumeur enfle sur l'état de santé mentale du chanteur qui ne dit pas un mot sur ces images, devenues virales sur les réseaux sociaux.

Quinze jours plus tard, le 24 mai 2013, Stromae sort enfin de son silence en participant à l'émission de Frédéric Taddei, «Ce soir ou jamais». Il explique avoir voulu interpréter l'homme qu'il avait inventé dans sa chanson: un ivrogne qui vient de se faire quitter par sa copine.

Une fois le clip dévoilé, on comprend tout le subterfuge: Stromae s'est livré à une sorte de caméra cachée, qui va lui permettre d'utiliser des images similaires aux instants capturés par les passants dans les rues de la capitale.

Stromae n'était donc pas ivre devant le trameway à Bruxelles. Et il ne l'était pas non plus sur le plateau de Frédéric Taddei.

Stromae dévoile ses talents d'acteurs Vidéo: YouTube/nabilbelgium

Version homme ou femme?

Le 15 décembre 2013, nouveau coup de bluff dans le Grand journal sur Canal+: Stromae s'est dédoublé. Invité sur le plateau d'Antoine de Caunes, il se livre à un exercice inédit: une double interview en version femme et en version homme.

Pour créer une telle illusion, cette séquence de quelques minutes a demandé plus de 4 heures de tournage!