Divertissement

Vidéo

Ce Brésilien s'est fait tatouer le maillot de son équipe favorite.



Instagram @mauricio.mantonapele

Maurício dos Anjos est sans doute un plus grand fan de foot que vous. Et pour cause: Le Brésilien de 36 ans s'est fait tatouer le maillot de son club préféré sur 40% de son corps.

Eamonn Flaherty

Au premier regard, on pourrait croire à une peinture. Eh non! La réalisation du tatouage a pris 90 heures, ce qui équivaut à quatre jours de suite dans un salon de tattoo. La création est un hommage à l'équipe de sa ville, Flamengo de Rio de Janeiro.

Vidéo: watson

Ces tattoos ont pris moins de temps à réaliser 👇

Des Footix partout! 👇

1 / 12 Euro 2021: La victoire de l'Italie, en images source: sda / walter bieri

