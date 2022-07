Canard vs jet d'eau: la vidéo virale d'Europa Park 💦🦆

Un dürüm, une omelette et un sac poubelle non taxé ont défilé pour Balenciaga

L'incroyable somme touchée par une star des 80's grâce à Stranger Things

Sorti il y a 37 ans, Running Up That Hill connait un véritable succès auprès des plus jeunes grâce à Stranger Things mais aussi grâce à TikTok où le titre cumule plus de 900 millions de vues.

Les fans de Stranger Things ont découvert – ou redécouvert – Running Up That Hill de Kate Bush dans la première partie de la quatrième saison diffusée en mai dernier. Sorti en 1985, le titre avait déjà fait l'effet d'une bombe à l'époque. Mais rien de comparable à cette année.