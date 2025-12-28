Aubrey Plaza dans The Sex List, où l'actrice a dû se masturber pour de vrai devant la caméra. Image: cbs

Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra

S'il est courant aujourd'hui que des «coordinateurs d’intimité» soient présents sur les plateaux de tournage pour les scènes de sexe, il n'en a pas toujours été ainsi. Voici quelques exemples où les acteurs sont réellement passés à l'acte.



Dans ces productions, le casting a dû se passer des presque indispensables «coordinateurs d’intimité», dont le rôle est de veiller à ce que toutes les parties du corps soient correctement couvertes et de chorégraphier les gestes, afin que la scène paraisse la plus authentique possible à l’écran.

Aubrey Plaza dans The Sex List (2011)

Pour le film The Sex List, Aubrey Plaza s’est masturbée devant la caméra. «J’avais lu dans le scénario que mon personnage se masturbait. Je pensais qu’on verrait simplement ma main disparaître lentement hors champ», a raconté l’actrice dans le talk-show de Conan O’Brien.

«Sur le plateau, j’ai réalisé que c’était un plan en pied. J’ai demandé à la réalisatrice: "Qu’est-ce que je suis censée faire?" Et elle m’a répondu: "Te masturber, comme c’est écrit dans le scénario"» Aubrey Plaza

Willem Dafoe et Charlotte Gainsbourg dans Antichrist (2009)

Image: Magnolia Pictures

«Willem Dafoe a un énorme pénis. Nous avons dû retirer ces scènes du film, parce que ça perturbait tout le monde», a raconté le réalisateur Lars von Trier à propos du tournage d’Antichrist. Les scènes de sexe ont finalement été tournées avec des doublures pour la version finale.

Robert Pattinson dans Little Ashes (2008)

Image: apt films

«Faire semblant ne fonctionnait pas», expliquait Robert Pattinson dans une interview en 2013. «Alors je me suis masturbé devant la caméra. Ma 'tête d’orgasme' est désormais gravée pour l’éternité.»

Kerry Fox et Mark Rylance dans Intimité (2001)

Intimité est le premier film grand public britannique à avoir autorisé des scènes de sexe réelles, sans montage.

Image: studiocanal

Mark Rylance ne souhaitait initialement pas tourner ces scènes de manière authentique, mais il s’est laissé convaincre par le réalisateur. Il regrette aujourd’hui son choix:

«Le tournage, la couverture médiatique et les attaques personnelles qui ont suivi, tout ça a été très douloureux. J’aurais préféré ne jamais faire ce film» Mark Rylance

Sa partenaire voit les choses autrement. «Je ne regrette absolument rien et c’est l’un des meilleurs films que j’aie jamais tournés», a déclaré Kerry Fox au journal Metro.

Lauren Lee Smith et Eric Balfour dans Lie with Me (2005)

Image: Conquering Lion Pictures

«Soyons honnêtes. A un moment donné de la carrière d'acteur, il faut se mettre à nu, que ce soit émotionnellement, mentalement ou physiquement», a déclaré l’actrice principale Lauren Lee Smith. «Ce film m’a permis de faire les trois en même temps.»

Kieran O'Brien et Margo Stilley dans 9 Songs (2004)

Dans 9 Songs, plusieurs scènes de sexe ne sont pas simulées. «Certaines personnes étaient vraiment en colère contre moi. On me traitait de salope et on me demandait quel exemple je donnais aux jeunes femmes», raconte Margo Stilley dans une interview. «C’est un film sur l’amour et le sexe, pas un porno. C’était juste du sexe torride! Je voulais faire ce film et j’en suis fière.»

Image: Revolution Films

Chloë Sevigny et Vincent Gallo dans The Brown Bunny (2003)

A sa sortie, le drame érotique The Brown Bunny a suscité de vives controverses, notamment en raison d’une scène de sexe réelle.

Image: gray daisy films

Dans une interview accordée à Playboy, Chloë Sevigny a expliqué ne rien regretter de cette scène intime. «Ce qui s’est passé est très complexe. Il y a beaucoup d’émotions en jeu. Le film est tragique et magnifique, et je suis fière de lui et de ma prestation.»

