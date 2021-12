Vidéo

All I want for Christmas is: regarder ces chiens choisir eux-mêmes leur cadeau

En plus, ils n'ont pas la vie facile. Ils vivent dans un refuge en Irlande et attendent qu'on les adopte. C'est le moment «haaawwwwn!» de la semaine.

Le Père Noël est déjà passé en Irlande, au refuge Dog Trust Ireland. Les toutous ont pu choisir un cadeau (un jouet) en entrant dans une pièce et franchement, ça donne envie de tous les adopter, TOUS.

Vidéo: watson

La vidéo, publiée sur Twitter et YouTube le mardi 21 décembre par le refuge, a obtenu des milliers de likes. On y voit Chase le rottweiler choisir un lutin de Noël, puis Nico qui avait pris au départ un jouet en forme de donut jaune et qui a finalement changé d'avis, ou encore Milo le lévrier qui est tout excité par sa peluche vide.

Plus vous allez regarder cette vidéo, plus vous aurez envie de déménager en Irlande et d'acheter une ferme pour tous les adopter. Mais comme nous n'avons pas huit ans, nous savons que c'est impossible, alors si des Irlandais nous lisent, adoptez-les!

Vous préférez les chiens ou les chats? (Attention ce sondage est proposé par une personne qui n'aime pas les chats.) Les chiens! Ils sont si drôles, enjoués, mignons, attendrissants, fidèles... Les chats! Ils sont si hautains.

Si vous doutez encore...

