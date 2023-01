Vidéo

«Ne me jugez pas» Julia Fox fait visiter son appartement

L'ex de Kanye West a offert à ses fans sur TikTok un tour de son appartement new-yorkais qu'elle juge «décevant».

Avouez, parfois, on aimerait être une souris et pouvoir entrer dans les maisons ou les appartements des stars pour voir comment ils vivent. Avec Julia Fox, pas la peine. Terriblement transparente sur sa vie, elle nous offre son chez-soi sur un plateau. Dans une vidéo virale sur TikTok, l'actrice de 32 ans fait visiter à ses fans son appartement new-yorkais.

Julia Fox le dit elle-même, son logement de deux chambres à coucher est «décevant». Faute de place, elle a installé son lit dans le salon, a transformé sa chambre à coucher en une salle de jeux pour Valentino, son fils de 2 ans, et ce dernier a sa propre chambre de l'autre côté de l'appartement.

«Je n'aurais jamais cru que je ferais ça un jour, mais je crois en la transparence maximale, et je vais donc vous faire visiter mon appartement. Je sais que je vais me faire allumer» Julia Fox sur TikTok

C'est effectivement une visite brutalement honnête. On est loin du «Hi Vogue, bienvenue chez moi!» des célébrités. Julia Fox ne semble en avoir rien à faire de l'état de son appartement. Elle filme son lit défait, raconte qu'elle dort à côté des cendres d'une amie, montre les boîtes de chaussures empilées dans la cuisine et explique qu'elle a un problème de souris. Voilà, voilà.

«Peut-être que quelqu'un regardera et se dira: peut-être que je ne m'en sors pas si mal» Julia Fox sur TikTok

La star de Uncut Gems a une section pour les plantes, surnommée «la station de plantes où rien ne pousse parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait ici.»

On longe ensuite un couloir étroit parsemé de différents vêtements et de jouets. Avant d'atteindre la cuisine, on passe par la salle de bain, minuscule.

«C'est ma petite salle de bains, elle est toute petite, mais elle fait ce qu'elle est censée faire»

On arrive ensuite dans la cuisine où s'entassent des boîtes à chaussures et une machine à barbe à papa. Julia a clairement un problème de rangements. Il faudrait qu'elle puisse pousser les murs pour caser tout ce qu'elle a. Ma foi, elle habite New York, pas le New Jersey.

«Ne me jugez pas... Je sais que c'est vraiment en désordre»

La star montre ensuite la chambre de son fils, décorée avec goût: «J'ai mis le plus d'efforts ici, mais il n'y va jamais, il ne dort même pas là, il dort dans la chambre de maman.»

Julia avoue qu'elle a un problème de souris, mais selon elle, c'est un mal pour un bien puisqu'elles font office d'aspirateur à miettes. Peut-être qu'il faudrait que quelqu'un lui dise que généralement quand on en a une, on en a plusieurs.

