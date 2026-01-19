Roger Allers, le papa du «Roi Lion», nous a offert de magnifiques émotions. Image: Disney

Comment le «Roi Lion» a donné tort à Disney

Le monde de l’animation est en deuil: Roger Allers, le réalisateur légendaire du «Roi Lion», nous a quittés. Alors que les studios Disney ne croyaient pas en ce projet «secondaire» à l’époque, l'artiste avait réussi le tour de force de signer le plus grand succès de l’histoire du dessin animé.

Joel Gray / the conversation

Un article de The Conversation

Il y a trente ans, le public découvrait le destin épique d'un petit lion, fils d'un roi tout-puissant. Disney était loin de se douter du succès retentissant que connaîtrait Le Roi Lion lors de sa sortie en 1994.

Dans les années 80 et 90, le studio de cinéma a connu d'énormes succès avec les films d'animation La Petite Sirène (1989) et La Belle et la Bête (1991). Cela a incité de nombreux créateurs du studio Disney à continuer à créer des histoires de princesses. Jeffrey Katzenberg, dirigeant de Disney et pilier d'Hollywood, comptait sur Pocahontas (1995) pour être leur prochain succès.

C'est pourquoi le développement du Roi Lion a été entrepris par des artistes et des conteurs qui devaient produire quelque chose qui devait rester à l'arrière-plan.

C'est ce sentiment d'infériorité qui a permis à une équipe créative affamée et compétitive de produire cette histoire originale à succès - car il ne s'agit pas d'une relecture directe de Hamlet, comme certains pourraient le penser.

Qui était Roger Allers? - Il était co-réalisateur du film culte Le Roi Lion (1994).

- Pilier de l’âge d’or des années 90, il a œuvré sur les scénarios de La Belle et la Bête, Aladdin et La Petite Sirène.

- Il a cru au destin de Simba alors que le studio ne voyait en ce film qu’un «petit projet» sans avenir.

- Il a été nommé aux Oscars et aux Tony Awards, et il a aussi adapté Le Roi Lion en comédie musicale pour Broadway.

Un trio musical de génie

Tenant compte de ses prédécesseurs immédiats, Disney a veillé à ce que le film place la musique au premier plan de sa narration, en associant le compositeur Hans Zimmer (Rain Man, Gladiator) au parolier Tim Rice (Aladdin, Jesus Christ Superstar) et à la célèbre star internationale de la pop Elton John.

Cette combinaison de talents a donné naissance à une bande originale qui a valu au film deux Oscars en 1995 (meilleure partition et meilleure chanson originale pour Can You Feel the Love Tonight?).

Les chansons et la musique ont joué un rôle essentiel dans l'impact culturel et commercial du Roi Lion.

Si certains éléments y sont modifiés, les chansons sont restées dans presque toutes les adaptations.

Vidéo: youtube

Au box-office, le film a généré 763 millions de dollars dans le monde entier, en 1994. A titre de comparaison, La Petite Sirène avait généré 84 millions de dollars l'année de sa sortie et La Belle et la Bête 249 millions de dollars. Pocahontas, sur qui reposait tant d'espoir, n'a pas non plus réussi à surpasser Le Roi Lion, avec 142 millions de dollars.

Une comédie musicale désormais culte

Son succès a donné lieu à des suites directes en vidéo, dont Le Roi Lion 2: La Fierté de Simba. En 1997, le film a été adapté en comédie musicale, spectacle qui tourne dans le monde entier et se joue en permanence dans le West End de Londres et à Broadway (New York). Puis, en 2019, Disney a sorti un remake en prise de vue réelle. Et prochainement, alors que l'original célèbre son 30e anniversaire, le préquel, Mufasa: Le Roi Lion, sortira en salles.

Disney a intelligemment suivi les fans avec ces itérations. L'adaptation théâtrale de 1997 a profité de la résurgence des comédies musicales à la fin des années 90. Depuis ses débuts, la comédie musicale a reçu 70 récompenses artistiques majeures, dont le Grammy 1999 du meilleur album de spectacle musical et les Olivier Awards 1999 de la meilleure chorégraphie et de la meilleure conception de costumes.

De l'animation au «live action»

Vingt-cinq ans après la sortie de l'original, Disney a décidé de refaire Le Roi Lion (après d'autres succès comme le remake de La Belle et la Bête en 2017) - mais l'environnement social a changé. En 2019, le remake «live action» du film a fait en sorte que cette histoire se déroulant en Afrique soit à juste titre distribuée avec une majorité d'interprètes noirs. La distribution a introduit de nouveaux noms, mais a également attiré de grandes stars, notamment Beyoncé, qui interprète le personnage de Nala.

Vidéo: youtube

Après le succès initial du Roi Lion, les films suivants de Disney (y compris Pocahontas) n'ont pas répondu aux attentes commerciales. À partir du milieu des années 90, la domination habituelle de Disney au box-office des films d'animation a été dépassée par Pixar et ses succès, notamment Toy Story.

Disney a connu un succès irrégulier jusqu'en 2010, avec l'adoption de l'animation 3D en images de synthèse comme principale technique de production de ses films. Ce nouveau style a été appliqué à leur format éprouvé de relecture des contes de fées classiques, avec la musique placée au cœur de la narration, ce qui a conduit à des succès tels que Raiponce (2010) et La Reine des Neiges (2013).

Le succès durable du Roi Lion démontre qu'en se concentrant sur une animation de qualité et une narration musicale solide, même les projets inattendus peuvent devenir un succès retentissant.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original.