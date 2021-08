Divertissement

Guinness World Records est sur TikTok et c'est W-T-F



Ce compte est factuellement la chose la plus bizarre sur TikTok. C'est un défilé mondial de gens qui montrent leurs talents uniques et chelous.

On y trouve des gens avec une quantité absurde de trous dans le minois, des personnes coupant le plus d'ananas possible en 30 secondes, un vieux avec les ongles les plus longs du monde... C'est un véritable pot pourri du tout et n'importe quoi.

