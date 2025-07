21 exemples saisissants de chirurgie esthétique réussie

Une guerre «comme Harry et Meghan» déchire la famille Beckham

Qui est cette diva soul qui a fait vibrer Montreux?

La chanteuse britannique Jorja Smith s'est produite sur la Scène du Casino de Montreux ce mardi soir. Portrait d'une voix pas comme les autres.

Plus qu’un timbre de voix, c’est une véritable présence scénique qui émane de Jorja Smith lorsqu’elle se produit. Les spectateurs présents ce mardi 8 juillet devant la Scène du Casino du Montreux Jazz Festival peuvent en témoigner. Depuis une décennie, l’artiste britannique incarne le renouveau de la soul, portée par des influences mêlant R&B, jazz et hip-hop, et dont la voix cristalline n'est pas sans rappeler celle d'Adele ou d'Alicia Key.