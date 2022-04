Vidéo: watson

Cette vidéo d'OVNI serait authentique, selon un expert 👽

Une vidéo d'observation d'OVNI datant de plus de dix ans refait parler d'elle. Selon un ancien expert du Pentagone, ces images seraient authentiques.

La vérité serait-elle ici? Plus de dix ans après la diffusion d'une vidéo sur YouTube d'une prétendue observation d'OVNI, les ufologues ne sont toujours pas d'accord. Néanmoins, un ancien employé du Pentagone, Luis Elizondo, la qualifie d'«authentique», écrit le Bild.

Luis Elizondo a été un employé du Pentagone pendant de nombreuses années et, à partir de 2010, a dirigé un programme sur les objets volants non identifiés au sein du département américain de la Défense. Un rapport publié par le ministère de la Défense, l'année dernière, a fait état de plus de 140 observations d'Ovni. Cependant, le rapport a été en grande partie noirci.

Dans l'une de ces observations, les experts ont estimé qu'il s'agissait de l'enveloppe d'un ballon, qui projetait d'étranges ombres. Cependant, les observations restantes n'ont pas pu être clarifiées plus précisément. Bien qu'il n'y ait aucune preuve, la présence d'un objet extraterrestre ne peut être exclue, selon le Pentagone.

