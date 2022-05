Vidéo: watson

On a testé le filtre Snapchat «sad face» à la rédac et c'est pas triste

Un filtre Snapchat cartonne en ce moment sur les réseaux. Du coup, on en a fait profiter toute la rédaction de watson.

A l'origine créé sur Snapchat, ce filtre est le plus populaire en ce moment sur TikTok. «Sad Face» transforme les visages les plus heureux et donne l'impression d'être triste avec les larmes aux yeux.

La meilleure façon de l'utiliser? Filmer ses amis ou sa famille alors qu'ils ne se doutent de rien, en train de faire quelque chose de banal. Et pour donner l'impression d'être vraiment à bout: donner des réponses très positives et enjouées!

Démonstration👇

Comment trouver le filtre?

Une pâle copie du filtre est disponible sur TikTok, mais le vrai, l'original, est sur Snapchat. Voici la démarche à suivre pour pouvoir l'utiliser: