Vidéo

Découvrez les premières images du retour de Harry Potter à Poudlard

Cela fait 20 ans que le premier opus est sorti au cinéma et HBO Max a décidé de ravir les fans en renvoyant tous les acteurs à l'école pour des séquences émotions.

Le service de streaming américain HBO Max a mis en ligne, lundi, une bande-annonce d'à peine deux minutes et elle a déjà été visionnée des millions de fois depuis par les fans de Harry Potter.

Souvenirs et émotions, car dans cette première bande-annonce de l'émission spéciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (le 20e anniversaire de Harry Potter, retour à Poudlard), les stars Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson nous racontent leur expérience. HBO Max prévoit de diffuser cette émission spéciale avec de nombreux acteurs de la franchise cinématographique en huit épisodes à Nouvel An.



Le trailer 👇 Vidéo: watson

Dans le clip vidéo contenant des scènes de film et des interviews, Radcliffe, Grint et Watson affirment leur amitié. «C'est un lien étroit que nous aurons pour toujours», déclare Grint en serrant Watson dans ses bras.

«Nous sommes une famille et nous ferons toujours partie de la vie des autres» Daniel Radcliffe

«Dans les moments sombres et difficiles, Harry Potter enrichit en quelque sorte la vie», approuve Emma Watson. Des co-stars comme Helena Bonham Carter et Ralph Fiennes s'expriment également.

Les stars de Harry Potter se remémorent des souvenirs nostalgiques et affirment leur amitié. Bild: hbo max

Le premier film Harry Potter a été diffusé, en première mondiale, à Londres, en novembre 2001, et sept autres films ont suivi. Outre Daniel Radcliffe dans le rôle du célèbre élève sorcier, Emma Watson jouait Hermione Granger et Rupert Grint Ron Weasley. La créatrice de la série est l'écrivaine britannique J.K. Rowling. (jah/dpa)