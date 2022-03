Vidéo

Harry Potter revient et vous allez enfin pouvoir étudier à Poudlard

Vidéo: watson

Warner Bros a enfin détaillé son jeu tiré du monde d'Harry Potter, à savoir Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard où les joueurs pourront arpenter les couloirs de la célèbre école des sorciers.

Si comme moi, un de vos plus grands regrets est de n’avoir jamais reçu votre lettre d’admission à Poudlard, sachez qu’il sera bientôt possible de marcher sur les traces d’Harry Potter et d’arpenter les couloirs de l’école des sorciers la plus célèbre du monde. En effet, Sony et Warner Bros ont diffusé une longue vidéo explicative de leur prochain jeu, capturée sur PlayStation 5 et autant dire que cela s’annonce à la hauteur de nos espérances.

Bien qu'Hogwarts Legacy soit issu de l’univers établi par J.K. Rowling avec les livres Harry Potter et que visuellement le jeu est proche la saga cinématographique, il convient de préciser que Harry, Ron, Hermione ainsi que la plupart des personnages issus des livres seront absents en raison du contexte du jeu se déroulant à la fin du 19e siècle. Soyez rassuré, il sera malgré tout possible de croiser quelques visages connus comme le fantôme Nick Quasi-sans-tête.

A vous donc de créer votre avatar, masculin ou féminin, grâce à un éditeur de personnage et de choisir l’une des quatre maisons, à savoir Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard au cours de la cérémonie du Choixpaux. Vous pourrez visiter vos quartiers, le château dans son intégralité et même au-delà. Il vous faudra suivre les cours de vos différents professeurs, que ce soit la fabrication de potions, le cours de soins aux créatures magiques ou la défense contre les forces du mal et vous devrez également nouer des liens avec vos camarades qui pourront devenir des compagnons et vous épauler en cas de besoin.

«Pas mal hein ? C'est anglais.» Image: Warner Bros

Bien que l’idée de plonger au cœur de ce château culte de la pop culture soit déjà fort réjouissante, le jeu ne se limite pas qu’aux remparts de celui-ci. En effet, c’est un véritable monde ouvert qui vous attend et qui se traversera à dos d'hippogriffe ou sur un balai. Les développeurs ont donc également pris soin de modéliser, entre autres, le village de Pré-au-Lard et sa campagne environnante ainsi que de nombreux endroits mystérieux. Le jeu propose des panoramas somptueux ainsi que tout un système saisonnier et météorologique afin de donner l’illusion au joueur que l’année s’écoule.



«Mercredi je peux pas, j'ai Hippogriffe.» Image: Warner Bros.

Mais au-delà de l’aspect scolaire, le jeu contient évidemment un scénario et une quête principale où il sera question d'une rébellion de Gobelins menée par un mage noir. La mécanique du jeu, outre l’exploration et les énigmes à résoudre, se présente comme un action-RPG. Vous allez devoir gérer vos sorts et gagner en compétences en venant à bout de vos adversaires.



Les nombreux sorts à votre disposition vous permettent d’appréhender les combats de différentes façons. Vous êtes du genre à faire chauffer votre baguette et à lancer un Accio sur votre adversaire pour l’attirer avant de l’achever à coups d’Incendio? Ou vous misez plutôt sur une approche furtive grâce à un sortilège de Désillusion pour neutraliser vos ennemis en toute discrétion au moyen d’un Petrificus Totalus? Vous aurez besoin de différentes techniques pour contrer les forces et les faiblesses de vos adversaires, ce qui promet de rendre chaque confrontation stimulante. Avalanche Software

Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et même Nintendo Switch en fin de l’année. De quoi se laisser le temps de relire les livres ou de lancer un marathon des huit films.