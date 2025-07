Mahra Al Maktoum et French Montana sont en couple. instagram

La princesse de Dubaï sort avec un célèbre rappeur

Mahra Al Maktoum, la princesse émiratie ayant divorcé il y a peu, a officialisé sa relation avec le chanteur French Montana.

Plus de «Divertissement»

La rouetourne a tourné pour la princesse de Dubaï humiliée par son ex-mari. Un peu plus d'un an après avoir largué son époux sur Instagram suite à des révélations de tromperie, la fille du Premier ministre des Emirats arabes unis a un nouvel amoureux et, cette fois-ci, ce n'est pas un cheikh, mais le rappeur américain French Montana.



Le couple a officialisé sa relation sur Instagram avec une série de photos où on les voit marcher sous la tour Eiffel, parce que Pwaaarisss è lavilllle de l'awwwwmour.

On entend presque l'accordéon en fond.

Main dans la main, ils se sont montrés complices et même que French Montana a offert une rose, probablement achetée à la sauvette, pour son amoureuse. Aaawww! Si c'est pas trop mignon, ça!

Image: instagram

Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 31 ans, avait fait le buzz en juillet 2024 en exposant publiquement ses problèmes conjugaux à ses millions de fans sur Instagram. Elle avait écrit «Je divorce, je divorce, je divorce», appelée le «triple talaq», une pratique islamique normalement réservée aux hommes qui consiste à prononcer trois fois son intention de divorcer pour que le mariage soit dissous immédiatement.

Depuis, elle a sorti un parfum nommé Divorce et elle a changé de nom sur Instagram. Elle ne s'appelle plus @hhshmahra, mais @xtianna, hommage à son prénom de naissance, Christina, clin d'œil à son héritage grec par sa mère, Zoe Grigorakos. Cette dernière est l'une des multiples ex-femmes du cheikh Al Maktoum. L'émir de Dubaï a au total 26 enfants, dont Latifa et sa sœur Shamsa, tristement célèbres pour avoir tenté de fuir les Emirats à cause des mauvais traitements infligés par le paternel. Actuellement, on ne sait pas exactement où les deux sœurs sont.

Plus d'infos ici:

Quant à French Montana, il a surtout fait parler de lui récemment pour son lien obscur avec P.Diddy. Les deux rappeurs étaient très amis à l'époque puis se sont brouillés. Une vidéo a refait surface en septembre 2024 où on les voit, torse nu, pour l'anniversaire du rappeur marocain. Il n'avait pas répondu à la polémique.

La star a également suscité la controverse l'an passé en invitant Andrew Tate lors de son set dans un festival en Roumanie. Pour rappel, le masculiniste a été arrêté en décembre 2022, accusé de viol, de trafic d'êtres humains et de constitution d'un gang criminel pour exploiter sexuellement des femmes.

Ironie de l'histoire, Andrew Tate a fait aussi copain-copain avec l'ex-mari de Mahra Al Maktoum, Sheikh Mana Bin Mohammed Al Maktoum. Ils ont été vus plusieurs fois ensemble à Dubaï.

23 voitures complètement folles repérées à Dubaï 1 / 25 23 voitures complètement folles repérées à Dubaï 23 voitures complètement folles que j'ai repérées à Dubaï