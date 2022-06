Vidéo: watson

Harry Styles arrête son concert pour une raison trop mignonne🤩

Harry Styles a fait une pause durant son concert à Manchester et a fait appel à la foule pour l'aider à retrouver son ancienne maîtresse d'école, madame Vernon.

Ils étaient 26 000 personnes au stade Emirates Old Trafford de Manchester, en Angleterre, pour le concert de Harry Styles, mais il y avait parmi le public une personne en particulier qui a forcé le jeune chanteur britannique à arrêter son concert.

Sur une vidéo Tiktok d'une spectatrice, on aperçoit Harry interrompre sa performance pour demander une faveur à la foule:

«J'aimerais essayer de trouver quelqu'un dans le public. Alors, nous allons devenir très silencieux et je vais voir si je peux localiser cette personne, si cela ne vous dérange pas de m'aider»

«Mon tout premier professeur d'école est ici ce soir», poursuit-il, accueilli par les acclamations de la foule. «Elle s'appelle madame Vernon et je crois qu'elle est dans la foule. On va essayer de la trouver, de voir si elle est ici. Etes-vous ici?»

Après un peu de recherche, Harry Styles repère son ancien professeur et crie son nom avant de tomber à genoux en souriant. «Comment allez-vous? J'ai entendu dire que vous preniez votre retraite. Je voudrais juste vous remercier pour toutes ces années formatrices. Merci beaucoup. Ça signifie beaucoup pour moi que vous soyez là ce soir.»

Le chanteur de As It Was est actuellement sur l'étape européenne de sa tournée «Love on Tour», qui a débuté en juin. Une tournée qui ne passera pas par la Suisse.

