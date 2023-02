Michael Keaton réendosse l'armure de Batman. Warner bros.

«The Flash» est de retour (et Batman aussi)

En voilà un film qui s'est fait oublier, et pourtant, la bande-annonce de The Flash diffusée durant le Super Bowl a su créer l'engouement, notamment par la présence d'un invité prestigieux: Michael Keaton en Batman.

Le Superbowl a pris fin ce dimanche soir accompagné de son lot de bandes-annonces de blockbusters. Parmi Fast X ou les Gardiens de la Galaxie vol. III, un trailer est particulièrement sorti du lot: The Flash.

Voici la bande-annonce:

Vidéo: watson

Il s'agit du dernier gros film DC à sortir. James Gunn et Peter Safran ont été mandatés par Warner Bros pour remettre le studio sur les rails après la catastrophe industrielle que fut Justice League et les errances de Warner Bros. Désormais à la tête de DC Studios, le duo a officialisé la naissance d'un nouveau DC Universe, plus cohérent et qui passe inévitablement par le fait de tout reprendre à zéro ou presque.

Ainsi, en 2022, la plupart des projets lancés durant la dernière décennie allaient être arrêtés. The Flash, attendu pour le 14 juin prochain, fait partie des projets rescapés avec Shazam! Fury of the Gods et Aquaman and the Lost Kingdom qui sortiront dans l'année, laissant ainsi Wonder Woman et le Superman d'Henri Cavill dans les tiroirs.

Un film qui a failli finir dans un carton

Si le film a réussi a se faire oublier après un développement chaotique et de maintes réécritures et de changements d'équipes créatives, il a failli ne pas sortir à cause de son interprète.

Deux Barry Allen (Ezra Miller) pour le prix d'un. Image: Warner Bros.

En effet, son acteur principal, Ezra Miller, a été impliqué dans plusieurs affaires mêlant violence sur des femmes, cambriolage et usage de stupéfiants. La polémique éclate et la pression pour écarter Ezra Miller des différents projets de plus en plus forte. L'annulation pure et simple de The Flash a même été envisagée. En août dernier, l'acteur et son entourage ont publié un communiqué dévoilant des problèmes «complexes de santé mentale» et le début d'une thérapie, condition du studio pour que l'acteur puisse participer à la promotion, assurant ainsi que le film d'Andy Muschietti sortirait au cinéma.

Le Spider-Man : No Way Home de DC Comics

Si Marvel avait inauguré le concept de multivers en intégrant dans le film Spider-Man: No Way Home les différents acteurs ayant joué l'homme-araignée au cinéma, The Flash tente la même en intégrant un Batman légendaire dans son film: celui de Michael Keaton dans le film de Tim Burton de 1989!



Barry Allen est The Flash, une personne qui court si vite que ses pouvoirs lui permettent de changer de temporalité. Pour sauver sa mère, il décide de remonter le temps, ce qui va créer un nombre incalculable de paradoxes et il va ainsi se rencontrer lui-même, ce qui va inévitablement changer le cours des choses.

Supergirl (Sasha Call) affrontera le Général Zod (Michael Shannon) dans cette version alternée de Man of Steel. Image: Warner Bros.

La bande-annonce est généreuse en séquences très attendues, dont le retour de Michael Keaton dans le costume de Batman. On aperçoit Ben Affleck, le Bruce Wayne et le Batman des films de Zack Snyder et également Michael Shannon qui jouait Zod, l'antagoniste de Superman dans Man of Steel. L'homme d'acier, visiblement absent, est remplacé par Supergirl joué par l'actrice Sasha Call.

Quant à l'avenir du personnage, il reste incertain. Néanmoins, James Gunn s'est dit ouvert à un retour d'Ezra Miller.

The Flash sortira au cinéma le 14 juin 2023.

