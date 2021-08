Vidéo

Même avec un flingue sur la tête, il ne lâche pas son aile de poulet

Une vidéo surveillance fait le tour du web. On y voit un homme se faire menacer par un voleur avec un pistolet. Mais le mec reste détendu.

Une caméra de sécurité dans un restaurant a enregistré une scène lunaire. Un homme, avec un casque à moto sur la tête et une arme à feu à la main, rackette les clients d'un fast-food, et certains n'ont pas été plus dérangés que ça.