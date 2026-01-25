La Romande a remporté son ticket pour la finale. image: tf1

Léa, la Suissesse de la Star Academy, réussit l'exploit

Le suspense a duré jusqu'à minuit, mais voilà qui valait la peine! Léa ne rentrera pas à la maison tout de suite. Portée par une ferveur inédite, la Romande a triomphé de sa rivale Sarah lors d'une demi-finale électrique.

Revivez les moments forts d'un prime où la Suissesse a définitivement prouvé qu'elle avait l'étoffe d'une gagnante.

Ça commence!

C'est parti pour une première demi-finale des titans, ou plutôt des divas, qui oppose la Suissesse Léa à Sarah en ce samedi soir 24 janvier.

Toute la soirée, les deux élèves ont dû tout donner pour espérer se faire sauver par le public.

Il est 21h10, et le coup d'envoi est lancé. Les premiers frissons ne tardent pas à se faire ressentir avec le duo de choc, qui rivalise de puissance sur The Best de Tina Turner.

Mais les twittos sont déjà sans pitié

A ce stade, on se demande qui va être The Best: notre candidate suisse, du haut de ses 22 ans, qui aura bien besoin de faire ressortir son côté guerrière qu'elle redoute tant, ou Sarah, dont les fans parisiens sont déjà au taquet?

«Le 18 octobre, j'ai réalisé mon rêve et l'aventure a commencé pour moi», explique celle qui se rêve chanteuse professionnelle, dans un caméo émotion.

On n'a pas le temps de méditer: Léa doit s'illustrer avec un artiste d'envergure, Garou, sur le titre L'adieu.

On a un peu bâillé, sorry not sorry. image: capture

Vient ensuite le tableau chanté avec un camarade d'aventure. Sarah a choisi Anouk pour un duo de rêve sur le titre popcorn salé de Santa.

Puis Fanny Delaigue est venue surprendre Sarah pour un duo inattendu sur Defying Gravity de la comédie musicale Wicked.

21h46 Nos oreilles frisent (de façon douloureuse ) en écoutant la voix de Mika sur Underwater, aux côtés d'Ambre et Victor.

En effet, si les vocalises d'Ambre et de Victor étaient relativement stables, Mika avait vraiment une petite voix chevrotante pendant toute la séquence, ce qui n'a pas échappé aux internautes. Ceux-ci se sont fendus de gentillesses sur Twitter/X:

«Il a une pharyngite, Mika?» x via allocine.fr

«Coupez le micro de Mika, il gâche tout!» x via allocine.fr

Voilà, mon petit Mika, prochaine fois, un bon petit thé avec du miel avant de monter sur scène, et ça passera crème.

22h02 La Suédoise Loreen vient bien heureusement nous consoler avec son tube Tatoo, accompagnée de Sarah. Electro, gros effets spéciaux des familles, notamment un rocher en fumée qui fait très peur.

De belles surprises pour Léa

22:12 Grand moment de pression pour Léa, qui va s'illustrer sur un banger de Théodora, Ils me rient tous au nez, aux côtés de la petite soeur de la promotion, Mélissa.

22:17 Place aux surprises pour la Romande, avec un duo avec Mehdi sur Je l'aime à mourir, de Cabrel. Puis vient Vitaa, pour une fusion sur A fleur de toi.

La marraine de l'édition 2023 lui a fait un bel hommage:

«On m'a appelée y a deux jours. J'ai dit: "Si c'est pour Léa, je viens tout de suite". Elle a une voix incroyable (...). C'est une vraie chanteuse» Vitaa

22:25 Céline Dion se rappelle à nos bons souvenirs. Sarah, victorieuse des évaluations de cette semaine, a pu choisir son titre défi: L'hymne à l'amour d'Edith Piaf, pour une reprise taillée dans la même veine que la diva lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Justesse et émotions, Léa et Sarah nous ont offert un intense moment musical.

22:43 «Je ne peux pas partir aussi près de mon but (...). J'ai trouvé mon héroïne intérieure et je compte sur vous». Léa nous fait passer un message de la dernière chance, avant de lancer ses meilleurs trémolos sur un répertoire très périlleux, celui de Hero de Mariah Carey. Défi magnifiquement relevé, malgré de petites maladresses qu'on espère vite oubliées par le public.

Séquence larmes lorsque la maman de Léa prend la parole pour soutenir sa fille. De nombreux «Je t'aime» fusent.

22:57 Anyone Who Loves Me de Charlotte Cardin résonne ensuite dans les gorges de Léa et Sarah, bientôt rejointes par la star et marraine elle-même. Notre tableau préféré jusqu'ici, et de loin. Chacun a pu montrer son talent unique, sans briser l'harmonie du trio.

23:14 Sarah s'époumone sur J'oublierai ton nom de Johnny Hallyday, après avoir plaidé sa cause pour «l'aventure de sa vie».

23:20 Retour sur les séances de dédicace. watson y était.

Léa de la Star Ac' acclamée à Bienne Vidéo: watson

Un flow sans faute

23:30 C'est parti pour le tableau chanté et dansé, sur Bang Bang d'Ariana Grande, Jessie J et Nicki Minaj. Pour la première fois, nous avons eu droit à un duo. Le défi? Les deux compétitrices ont dû être bien synchronisées.

Le défaut de Léa selon Jonathan Jenvrin, le prof de danse? Léa est plus dans l'instinct, et apprend moins vite les chorégraphies que Sarah. Mais cette dernière risque d'avoir moins de liberté de mouvement.

Résultat? Un beau travail d'équipage qui déménage sur un bateau comme fond de cale. On donne cependant un point en plus pour Léa pour son flow naturel.

23:47 C’est l’heure de l’ultime duo (et d'aller dormir, enfin). Les deux élèves réalisent que pour l’une d’elles, le rideau s’apprête à tomber. C’est sur le titre Tu es mon autre de Lara Fabian que les deux complices tirent leur révérence lors de cette demi-finale.

Le verdict

Voilà, les deux académiciennes ont tout donné, et il est l'heure de laisser leur destin dans les mains du public. Après une soirée remplie de suspense, le verdict tombe:

Léa est qualifiée pour la finale!!!!

C'est historique! Jamais un ou une Helvète n'était allé(e) si loin dans l'aventure! On est très fiers de la Romande. Rendez-vous lors de la finale, le 7 février prochain, pour l'admirer dans son dernier duel!

