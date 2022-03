Vidéo: watson

Vidéo

Les cascades de Tom Holland sont dignes de Spider-Man

Vous aimez l'homme araignée? Alors vous serez ravi d'apprendre que l’acteur, Tom Holland, est un véritable gymnaste qui réalise ses propres cascades.

Le blockbuster planétaire Spider-Man: No Way Home s'apprête à sortir le 12 avril en DVD et blu-ray et vous n'êtes pas sans savoir que l'homme-araignée est interprété par l'acteur britannique Tom Holland. Mais saviez-vous que celui-ci, dans la grande mesure du possible, réalise ses propres cascades?

A Hollywood, les stars sont assurées une fortune par les studios et la majorité du temps, les acteurs sont doublés par de nombreux cascadeurs. Seules quelques célébrités bénéficient d'un statut de casse-cou, à l'instar de Keanu Reeves ou de Tom Cruise qui souhaitent avoir un contrôle artistique sur leurs scènes d'action afin qu'elles soient le plus impressionnantes possibles. C'est donc à cette élite que fait partie Tom Holland, actuellement à l'affiche du film d'aventure Uncharted, où là aussi, il est lui au centre de la majorité des scènes d'action.

Vidéo: watson

Comment Tom Holland est devenu un super-acteur

En 2016, les studios Marvel sont à la recherche d'un nouveau prodige pour incarner un Peter Parker adolescent dans une nouvelle adaptation de Spider-Man. C'est alors qu'au casting se présente Tom Holland, un comédien britannique âgé de 20 ans.

Il s'avère qu'au-delà de ses talents de comédien, il est aussi très bon gymnaste. En effet, l'acteur a derrière lui de nombreuses années de danse hip-hop et classique, ayant débuté sa carrière à 12 ans lorsqu'il a été choisi pour interpréter la tête d'affiche de la comédie musicale Billy Elliot au théâtre. Il avait d'ailleurs déclaré à l’époque avoir justement été choisi pour ses talents d’acrobate dans le film Captain America : Civil War, dans lequel il fait sa première apparition dans le costume de l’Homme-Araignée:

« Je pense que mon travail sur Billy Elliot est l'une des principales raisons pour lesquelles j’ai obtenu ce rôle. J’ai suivi un formidable entraînement pour cette comédie musicale, c’est là que j’ai appris tout ce que je sais en gymnastique. Et pas un jour ne s’est écoulé sur ce film sans que je n’utilise ces capacités.» Tom Holland

Pour le film Spider-Man : No Way Home qui a rempli les salles en décembre dernier, Tom Holland a de nouveau souhaité reproduire quelques cascades. Le magasine Vanity Fair a dévoilé une vidéo qui est rapidement devenue virale sur le net tant les prouesses du comédien sont impressionnantes.

Acteur, danseur, cascadeur, Tom Holland porte de nombreuses casquettes, mais celle qu'il porte le mieux reste quand même celui de chouchou de notre rédaction. 👇

Vidéo: watson