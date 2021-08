Vidéo

Sur TikTok, on balance tout dans le gaufrier (et ça foire)

Pourquoi utiliser un four, une poêle ou tout autre accessoire pratique et surtout prévu à cet effet pour cuire des trucs, quand on peut les gaufrer?

Sur TikTok, avec le hashtag #WaffleIt, on balance tout dans le gaufrier et on regarde ce qu'il se passe. Spoilert alert: souvent, ça se termine mal (mais ça, vous vous en doutiez).