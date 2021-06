Divertissement

TikTok

Buzz sur Tiktok: infusion à la salade pour s'endormir



Les Tiktokeurs ont encore une idée de génie: boire de la salade pour s'endormir

La tisane de mamie, c'est fini, maintenant c’est l’infusion de laitue.

eamonn Flaherty

Sur TikTok, il y a vraiment à boire et à manger. En ce moment, surtout à boire. @shapla, une tiktokeuse beauté, a une super astuce pour s'endormir sans avaler de cachetons ni boire une tisane de fenouil dégueulasse.

Son idée? Un somnifère naturel à base d'eau et de salade. Sa vidéo a fait plus de 7 millions de vues sur le réseau social. Mais alors, quelle est cette recette magique pour trouver le sommeil?

La vidéo montre la marche à suivre pour créer sa propre concoction chez soi. Suivez bien, c'est technique.

Étape #1: *Attention* étape délicate: mettre de la laitue dans un mug (n'en mettez surtout pas trop, c'est pas comme le Xanax, c'est pas cumulatif).

*Attention* étape délicate: mettre de la laitue dans un mug (n'en mettez surtout pas trop, c'est pas comme le Xanax, c'est pas cumulatif). Étape #2: Se demander si on n'a pas quelque chose de mieux à faire.

Se demander si on n'a pas quelque chose de mieux à faire. Étape #3: Ajouter un sachet de thé au choix et verser de l'eau bouillante dans la tasse.

Ajouter un sachet de thé au choix et verser de l'eau bouillante dans la tasse. Étape #4: Remuer pendant 10 minutes et enlever les ingrédients, boire le thé immonde et paf! Vos yeux se ferment et bonne nuit les petits. Regardez comme elle joue bien la personne qui dort alors qu'elle se filme👇.

La tiktokeuse ne nous explique pas si le choix de la salade a son importance. Est-ce que la roquette fait plus d'effet que le rampon? Faut-il choisir sa salade selon la saison? Le mystère reste entier.

La science soutient-elle la potion magique?

Alors que @shapla jure que son breuvage est efficace, la science, elle, nous raconte autre chose. Marie-Pierre St-Onge, professeure de nutrition à l'université de Columbia, indique dans un article du New York Post que «si l'on s'attend à ce que le remède fonctionne, on se sentira probablement plus fatigué». En gros, c'est du placebo.

Sinon, y a toujours les bonnes vieilles méthodes, comme la masturbation (attention, il paraît aussi que ça rend sourd).

Sinon, Margaux et Sainath ont testé les techniques internet pour s'endormir vite👇 Vidéo: watson

