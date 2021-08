Leo Messi à Reims, un seul être débarque et tout est repeuplé

La rumeur bruisse qu'«Il» fera ses grands débuts français dans le petit stade Auguste-Delaune, annoncé bondé. L'affaire, forcément, prend des disproportions folles.

Le stade Auguste-Delaune a accueilli 8887 spectateurs pour la venue de Montpellier, dans une ambiance un peu british de foules qui frissonnent et de cris qui résonnent. Dimanche, ils seront 21 009, espaces compris. Toutes les places sont d'ores et déjà vendues et revendues (900 euros au marché noir, selon une rumeur sur Reddit).

Car, oui, «Il» pourrait débarquer... Selon les rumeurs qui bruissent depuis quelques jours à Paris, Lionel Messi est prêt, impatient de jouer, et ce sera à Reims. …