Getty Images North America

Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump



Après une perte d'abonnés en cascade, la rappeuse a supprimé son profil du réseau social — quelques jours après sa participation à l'AmericaFest, la grande bringue annuelle des conservateurs américains. Elle reste active sur X.

Le compte Instagram de Nicki Minaj, qui comptait plus de 220 millions d'abonnés, a été désactivé vendredi 26 décembre, rapporte le Huffington Post. La disparition du profil a été remarquée trois jours après la présence de l'artiste à l'AmericaFest, le grand événement annuel du mouvement MAGA («Make America Great Again») organisé à l'origine par Charlie Kirk.

Lors de cette convention, la rappeuse avait fait l'éloge de Donald Trump et de son vice-président J.D. Vance, les qualifiant notamment de «modèles extraordinaires» pour les jeunes hommes. Sur scène, elle a reçu le soutien d'Erika Kirk, veuve de Charlie Kirk décédé début septembre, qui l'a présentée comme une «femme extraordinaire».

Backlash des fans

Un tournant idéologique qui a valu la perte de «dizaines de milliers d’abonnés» à celle qui, par le passé, s'était pourtant opposée à la politique anti-immigration et avait soutenu la communauté LGBTQ+, comme le souligne la version francophone du média américain.

Des estimations relayées à l'origine par le Washington Post, qui a fait état de captures d'écran partagées en ligne dès le 15 décembre. Ces dernières suggéraient la perte massive d'abonnés de la rappeuse sur Instagram. Dans le même temps, médias conservateurs comme Fox News affirment au contraire que ce revirement lui a apporté de nouveaux soutiens.



Sur X, l'artiste continue à ce jour de partager des photos de l'événement MAGA. Interrogée par la veuve Kirk sur les critiques reçues quant à ce changement de cap, elle avait déclaré ne pas avoir «remarqué» la réaction négative, une séquence qu'elle a ensuite republiée sur la plateforme.

dg