Vidéo

Blanc ou rouge? La team watson a échoué au blind test

Melissa, Marine, Christian, Yoann, Fred, Sainath, Alice et Alberto ont goûté à l'aveugle un vin rouge et un vin blanc, et c'est laborieux.

A l'approche des Fêtes, on s'est dit que ce serait marrant de vous proposer un petit jeu pour animer les (longs) repas. Un jeu de picole, tant qu'à faire. Mais de picole à l'aveugle. Et comme nous sommes des professionnels, nous l'avons testé.

On entend souvent qu'il est difficile de différencier un vin blanc d'un vin rouge si on a les yeux bandés. Mais est-ce vraiment le cas? La réponse en vidéo.👇

Testez ce jeu et racontez-nous dans les commentaires si vous avez trouvé direct ou galéré comme certains collègues!

