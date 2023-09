Vidéo: watson

Ce chanteur piège les anglophones avec «La danse des canards»

Une version de la chanson populaire française La danse des canards est devenue virale sur les réseaux sociaux. La raison de ce buzz, orchestré par un ancien candidat de The Voice? Il ne s'agit pas d'une simple reprise. On vous explique.

Plus de «Divertissement»

Elle aurait pu être composée par Stromae. Et pourtant, il s'agit bien du célèbre «banger» des jardins d'enfants et des kermesses: La Danse des canards. La reprise aux notes sombres démarre par un couplet mélancolique au piano, avant d'atteindre en point d'orgue un refrain urbain, dont les nappes instrumentales rappellent la musique trap.

Derrière ce hit, on trouve Léman, un ancien candidat de l'émission The Voice. Le jeune Lyonnais de 24 ans n'est pas seulement musicien, mais également vidéaste. Ce créateur très actif sur les réseaux partage régulièrement ses contenus humoristiques et musicaux.

Sa version de la célèbre comptine n'a cependant pas uniquement fait le buzz parce qu'elle est complètement décalée. Léman a proposé à ses fans de piéger - gentiment - les internautes ne maitrisant pas la langue française, en leur faisant croire qu'il s'agit d'une chanson tragique, aux paroles véritablement déchirantes:

«Venez on fait croire aux Américains que c’est une chanson triste» Léman dans sa vidéo instagram

La proposition a reçu un accueil plus que positif, puisqu’on peut lire de nombreux commentaires en anglais qui encensent la chanson. Le but: troller les Internautes non francophones qui passeraient par là. Ainsi, la plupart des commentaires sous la publication sont écrits dans la langue de Shakespeare, et décrivent la chanson comme «so emotional» (très émotionnelle), «hearthbreaking» (déchirante) ou encore «so moving» (si émouvante). Certains commentateurs assurent avoir eu la larme à l'oeil à l'écoute de cet hymne à la mélancolie.

Certains internaute très imaginatifs ont inventé de véritables histoires, allant jusqu'à dire que les paroles rendent hommage aux soldats de La Seconde Guerre mondiale:

«Cette chanson parle d'un soldat français qui raconte la guerre: des obus qui tombent, la mort de ses ennemis et amis, mais surtout son esprit qui s'effondre lentement mais sûrement, de sa femme qui l'attend à la maison, l'horreur qu'il voit… Et on entend "coin coin", symbole et cri du canard 🦆, en France le canard est un symbole fort pour signifier la perte de raison et l'espoir pour le monde😥» commentaire d'un utilisateur instagram

Enfin, certains assurent que la chanson est «presque aussi puissante que celles de Jacques Brel et d'Edith Piaf». Maintenant, on espère voir Léman à l'Eurovision pour briser le cœur du monde entier sur La Danse des Canards.

Pour la petite histoire, La Danse des canards est le titre français d’une chanson composée par l'accordéoniste suisse Werner Thomas en 1957. Alors qu’il travaillait comme musicien de restaurant à Davos, le patron d'un label de disques belge qui passait ses vacances au ski a découvert le morceau. C'est ainsi que le titre a acquis sa notoriété, détenant d'ailleurs le record de la chanson francophone la plus vendue en France dans les années 1980.

Vidéo: watson

D'autres vidéos insolites et musicales

Il fait le buzz en chantant des tubes à l'envers Vidéo: watson

Angèle n'a jamais chanté cette chanson Vidéo: watson