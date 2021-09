Vidéo

Sa voix va vous scotcher... genre vraiment

Vous pensiez bien savoir chanter sous la douche? Cette Américaine de 21 ans va vous calmer tout de suite. Jada fait le buzz sur Insta grâce à ses reprises de chansons de films cultes.

Va falloir mettre le son au max là. La vidéo de Jada interprétant une chanson du dessin animé Le Prince d'Égypte, est devenue virale. La vidéo postée par la compte Insta de 9 Gag a accumulé plus de 3 millions de vues. Sur son Insta à elle, on trouve aussi des reprises de musiques d'Harry Potter, Game of Thrones, Mulan etc... Sommes-nous témoins de la naissance d'une nouvelle star?