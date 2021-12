Margaux et Marie-Adèle se sont sacrifiées pour goûter les chocolats qu'on trouve en grandes surfaces: Lindt, Cailler, Ferrero... et même les souris au massepain qu'on accroche au sapin. Margaux a d'ailleurs une super anecdote à ce sujet. Vous allez voir, vous n'allez pas le regretter (au secours, faites-la taire).

On a regardé Emily in Paris, la série qu'on adore détester et Twitter aussi🙄

On a goûté (et recraché) les chocolats de Noël

All I want for Christmas is: regarder ces chiens choisir eux-mêmes leur cadeau

En plus, ils n'ont pas la vie facile. Ils vivent dans un refuge en Irlande et attendent qu'on les adopte. C'est le moment «haaawwwwn!» de la semaine.

Le Père Noël est déjà passé en Irlande, au refuge Dog Trust Ireland. Les toutous ont pu choisir un cadeau (un jouet) en entrant dans une pièce et franchement, ça donne envie de tous les adopter, TOUS.