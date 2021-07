Divertissement

Vidéo

Au Métropole (Lausanne), on a goûté le meilleur sandwich du monde



Vidéo: watson

«Les gens viennent du monde entier pour manger mon sandwich»🤤

Avec beaucoup d'objectivité et un peu de mauvaise foi, Margaux et Marie-Adèle ont fait le tour des grandes villes de Suisse romande pour trouver le meilleur sandwich. Premier épisode: Le Monopole à Lausanne.

En nous basant sur une méthode semi-objective, c'est-à-dire les avis de nos collègues chez watson, on a fait un petit tour de la Suisse romande pour trouver THE sandwich.

On commence avec Le Monopole à Lausanne, ou plus communément appelé «la baraque à frites, là, à Chauderon». Selon certains Lausannois, il s'agirait d'une institution. Margaux et Marie-Adèle sont allées vérifier.

Vidéo: watson

D'autres idées food? Par ici 👇

Sur TikTok, tout n'est pas à jeter👇

Vidéo: watson

Si vous aimez les choses plus compliquées comme des desserts présentés dans des tongs, c'est par ici👇 1 / 27 Les restos, c'est pas toujours super...

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Match de FOOD spécial Suisse-Espagne: cervelas ou chorizo? Link zum Artikel «Le small talk avec ce mec que t'as pas vu depuis 10 ans, ça sert à rien» Link zum Artikel 23 fails pour se lever du bon pied Link zum Artikel Sommer vs Tsitsipas: ils ont un point commun capillaire, mais qui est le plus cool? Link zum Artikel