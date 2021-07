Divertissement

Vidéo

Même avec un flingue sur la tête, il ne lâche son aile de poulet



Capture d'écran youtube

Même avec un flingue sur la tête, il ne lâche pas son aile de poulet

Une vidéo surveillance fait le tour du web. On y voit un homme se fait menacer par une voleur avec un pistolet. Mais le mec reste détendu.

eamonn Flaherty

Une caméra de sécurité dans un restaurant a enregistré une scène lunaire. Un homme avec un casque à moto sur la tête et une arme à feu à la main, rackette les clients d'un fast-food et certains n'ont pas été plus dérangés que ça.

Vidéo: watson

Après tant de violence, voici des animaux choux👇

1 / 27 Awww! Voici des animaux mignons! source: imgur

