Vidéo

Marion Cotillard taclée par son fils pour son rôle dans «Astérix et Obélix»

Marion Cotillard et Guillaume Canet étaient invités dans l'émission Quotidien pour faire la promotion du film réalisé par l'acteur. Une rencontre qui a donné lieu à quelques révélations plutôt cocasses.

Mardi, l'actrice Marion Cotillard et son compagnon Guillaume Canet étaient invités sur le plateau de l’émission Quotidien pour faire la promotion du film Astérix et Obélix: L’Empire du Milieu. Au micro de Yann Barthès, le couple s'est laissé aller à quelques révélations et notamment une concernant leurs enfants.

Dans le film Astérix et Obélix: L’Empire du Milieu réalisé par Guillaume Canet, le casting comprend l'acteur lui-même, Zlatan Ibrahimovic ou encore Vincent Cassel. Et dans la peau de Cléopâtre, on retrouve donc Marion Cotillard.

«Je te trouve pas bonne dans le film de papa»

À l'occasion de la sortie de la comédie le 1er février , Yann Barthès a dévoilé la première image du film, une dédicace aux enfants du couple qui étaient «les premiers à le voir», précise le réalisateur et acteur français.

Seulement voilà, si les enfants ont semble-t-il adoré le film, ils n'ont en revanche pas été convaincus par la performance de leur maman. Leur fils a carrément dit qu'il ne trouvait pas sa mère bonne dans le film. Espérons qu'il ne verra jamais Batman.

Le fils n'est pas le seul à ne pas avoir apprécié Marion Cotillard dans le rôle de Cléopâtre. «Le soir, je me retrouve avec ma fille, et je sais qu’elle a vu le film aussi, poursuit l'actrice. Je ne sais pas pourquoi, je lui pose la question: "Et toi, Cléopâtre?"».

On vous laisse découvrir la réponse en vidéo 👇