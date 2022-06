Vidéo: watson

Federer a rencontré un fan avec Federer tatoué sur la peau

Un fan de Federer a croisé son idole dans un restaurant. Il s'est empressé de lui montrer qu'il avait son nom tatoué sur le corps.

Le Brésilien Igor Santos découvre que son idole, Roger Federer, mange dans le même restaurant que lui. Il l'interpelle pour lui montrer son tatouage de fan. On y voit un court de tennis dessiné et l'une des citations de Federer en-dessous: «There is no way around the hard work, embrace it.»

La réaction de Federer est à voir en vidéo. Cette séquence, que Igor Santos a posté sur les réseaux sociaux, est rapidement devenue virale.

«On ne peut se détourner du dur labeur. Accepte-le.» Twitter: @igorsos

